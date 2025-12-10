С викове "Оставка" благоевградчани протестираха на централния площад

С викове „Оставка“ благоевградчани протестираха тази вечер. Хора започнаха да се събират около първоначално обявения час – 18:00 часа и продължиха да се събират пред сграда „22 септември“ на централния площад „Георги Измирлиев“ в града, както и в пространството около фонтаните пред сградата на Общината, която се намира в съседство със залата.

По време на протеста хората носеха плакати, на които бяха изписали: „България не е кочина!“, „Защо няма пари за нас???“, „Там, където мълчим, несправедливостта говори“, „Искаме да се развиваме тук, но е свинщина“ и други. Хора развяваха и българското знаме. От сцената говори Симона Михалкова от екипа на „Младежи за промяна“.

В протеста се включиха хора от всички възрасти – деца, младежи и възрастни. Пред събралото се множество говори Спас Митев, който разказа, че протестира от пет години, а този протест е защото, по думите му, управляващите искат парите на хората. За тази година ние гражданите и фирмите на България ще внесем в държавния бюджет 80 милиарда лева и на тях не им стигат, каза от сцената Митев. Той посочи, че е взет кредит от 18 милиарда, а исканията са да бъде изтеглен нов дълг от 20 милиарда. По думите му всеки гражданин на страната вече дължи 9000 лева, а общият дълг на държавата е 60 млрд. лева. Единствената причина да искат повече пари, е да ни управляват, да ни казват какво да прави, посочи Спас Митев.

Пред протестиращите излезе и общественикът от Разлог Велина Кулина, която каза пред протестиращите, изхождайки от опита си като майка на двама синове – на 28 и на 19 години, единият от които от години живее и работи в чужбина, че сегашните младежи искат достойно образование, среда, в която да избират, а не да бъдат уреждани на работа по партийна принадлежност на родителите си.

Пред протестиращите излезе и актрисата Жанет Керанова, която призова „като българска жена и майка“, всяка жена, без значение етнос, религия, социално положение, да застане до децата си, които се борят за своето бъдеще, за да имат те право на избор и да не бъдат прокуждани в чужбина.

От сцената общественикът Калоян Ханджийски каза, че протестът успява, защото хората са се изправили и са казали, че „ще им вземем главите“. Той разказа, че протестира от години, но сега мотивът му са децата, за които трябва да се осигури добро бъдеще.

Пред протестиращите излезе момче, което каза, че чува, че хора се делят. Не сте тук, за да се делите, тук сме единствено с целта да се отървем от олигархията, от мафията, да кажем „не“ на един гаден бюджет, каза той и призова хората да са единни. На сцената се качи и момиче, което се представи като Алекс, студентка в трети курс, която разказа, че преди три години е имала възможност да учи в престижен университет в Италия, но е избрала да остане в България и да гради бъдещето си тук. Тя каза, че много млади хора са направили този избор и призова „нека не съжаляваме за това“.

Пред протестиращите излязоха тази вечер Васил Цанев, Никола Кателиев и Христо Караманолев – студентите, които на 1 декември организираха по своя инициатива първият протест срещу бюджета, който се проведе в Благоевград. Те изразиха мнение, че „хората се събудиха, хората се ядосаха, няма да спрем и ще продължаваме, докато не настъпи промяна“.

На протеста три деца се качиха на сцената, за да изпеят химна на България, към което се присъединиха всички протестиращи. По време на протеста събралите се хора осветиха площадното пространство с фенерите на телефоните си, а в края на проявата всички млади хора се събраха пред и на сцената.