Ива Кръстева
Пини Гершон събира 20 талантливи деца на камп в София
снимка: Милена Стойкова/БТА (архив)
София,  
10.12.2025 21:45
 (БТА)

След като събра част от най-талантливите български играчи до 18-годишна възраст и техните треньори в Ботевград, Пини Гершон, заедно с федерацията по баскетбол, са готови с организацията и на втория национален камп по специалната програма за развитие на подрастващите.

На 12 и 13 декември в зала „Триадица“ в София легендарният израелски специалист ще тренира 20 деца, родени през 2010-а, които ще бъдат в основата на юношеския национален отбор до 16 години следващото лято. Гершон ще работи и с техния старши треньор Божидар Гьорев от Левски, както и с още един млад треньор, повикан за тази възраст - Димитър Димитров от Академик Пловдив.

В двата дни ще има по две тренировки - от 10.00 до 12.00 часа и от 17.30 до 19.30 часа.

„Много се вълнувам и нямам търпение да видя и играчите, и треньорите. Все още ме държат емоциите и преживяното с 18-годишните в Ботевград. Да работя с всички тези млади хора и деца за мен е истинско удоволствие, но и огромна отговорност, която ръководството на федерацията ми е гласувала“, коментира Пини Гершон, цитиран от БФ Баскетбол.

„Чакам всички в залата, като отново, както и преди кампа в Ботевград, ще поканя и техните родители. Добре са дошли да се запознаем и да видят в какви ръце попадат техните синове. Баскетболът ще ги направи личности с характери. Каня и всички български треньори, които смятат, че биха имали какво да научат, ако разбира се, вече не са научили всичко за баскетбола“, добави Гершон, извел Макаби Тел Авив до три европейски клубни титли и националния отбор на Израел до 20-годишна възраст до две поредни европейски титли.

До края на годината ръководството на федерацията и Пини Гершон планират още един камп, този път за възрастите до 14, до 16 и до 18 години, като по-специално за възрастта до 16, се очаква да бъдат поканени момчета от цяла България, родени през 2011 година.

Първата тренировка на 12 декември в петък сутринта ще бъде водена от Божидар Гьорев, а следобед към лагера ще се присъедини и Пини Гершон.

Националните кампове, провеждани от Пини Гершон, са част от специалната програма, по която той работи съвместно с БФБаскетбол. Целта на петкратния европейски шампион, който и е бивш селекционер на мъжкия национален отбор на България, е да помогне в развитието и усъвършенстването на младите български баскетболисти и треньори.

/ИК/

