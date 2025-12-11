Множество българи протестираха с искане за оставка на правителството в София и в други градове на страната

Множество българи излязоха на протести с искане за оставка на правителството в София и в други градове в страната. В подкрепа на протестите излязоха и българи от Брюксел и Виена.

Протестите получиха отзвук и в световни медии – Ройтерс, Франс прес и други.

В столицата множество граждани изпълниха „Триъгълника на властта“ за протест под наслов "Оставка! Вън Пеевски и Борисов от властта!". Организатори са "Продължаваме промяната - Демократична България", които посочиха, че протестът е с искане за „оставка на сламеното правителство и трайно изгонване на Борисов и Пеевски от властта“.

От Столичната дирекция на вътрешните работи (СДВР) предвидиха 19 контролно-пропускателни пункта и 150 стюарда, за да не се допускат инциденти. От Столична община съобщиха и за промяна в организацията на движението до приключването на протеста.

Недоволните граждани започнаха да се събират пред Министерския съвет около 17:30 часа. Студенти, които се събраха пред Софийския университет на "протестна акция против мафията", също се присъединиха след шествие до площад „Независимост".

Сцена с голям екран бе изградена до фонтана пред сградата на президенството. Още два големи екрана имаше пред Народното събрание и пред Българската народна банка. На видео стените се излъчваха изказвания на председателя на "Продължаваме промяната" Асен Василев и на инфлуенсъри, както и кадри от протеста миналата седмица и различни клипове на инфлуенсъри и видеа, посветени на протеста. С лазер върху сградата на парламента се изписваха надписи "Оставка", "Мафията вън", "Кой разпореди това безобразие?" и "За честни избори".

Протестиращите носеха различни плакати. Сред тях бяха такива, на които председателят на "ДПС-Ново начало" Делян Пеевски носи бухалка, а на върха ѝ е главата на министъра на вътрешните работи Даниел Митов. Други бяха с лика на президента Румен Радев и надпис: "Кажи за Боташ". На плакати бяха нарисувани Делян Пеевски и Бойко Борисов зад решетки.

На видео стените бяха излъчени кадри, направени от изкуствен интелект, на които Делян Пеевски и Бойко Борисов се прегръщат и си казват, че се обичат, както и такива, на които Пеевски удря по лицето Тошко Йорданов от "Има такъв народ", а той се смее. На няколко пъти протестиращите скандираха оставка. Певицата Невена Пейкова първо сама, след което заедно със събралите се, изпя "когато па, когато па, когато падне Пеевски, не искам аз съм отдолу, за да не падне върху мен". След това протестиращите отново изпяха песента с Пейкова. По-късно на сцената излезе и група "Ахат".

Пред недоволните председателят на „Демократи за силна България“ и заместник-председател на Народното събрание Атанас Атанасов заяви, че „трябва да си върнем държавата“. Той благодари на присъстващите и подчерта, че големият брой участници му дава увереност, че „силата е в гражданите“.

Председателят на „Продължаваме промяната“ Асен Василев каза за БТА, че силно се надяват партиите в управлението да чуят хората днес от протеста. Василев посочи, че не само политическите лидери искат оставката на правителството. „Мисля, че са се събрали достатъчно хора, които да им го кажат директно“, добави той.

На сцената от Инициативния комитет „Бъдеще в България“ подчертаха решимостта си да продължат да настояват за реформа в здравеопазването.

За оставка и честни избори призоваха лидерите на „Продължаваме промяната-Демократична България“ Асен Василев, Ивайло Мирчев и Божидар Божанов, които се обърнаха към събралите се на протеста в „Триъгълника на властта“. Те обещаха, че ако утре правителството не подаде оставка, отново да са на площада и този път да ни си тръгнат. Малко след техните изказвания беше обявен и край на протеста в столицата. Той приключи с изпълнение на българския химн. С протестиращите срещу правителството го изпяха и Асен Василев, Ивайло Мирчев и Божидар Божанов.

След официалния край на протеста площад Орлов мост, бул. „Цариградско шосе“ и кръстовището при Софийския университет " Св. Климент Охридски" бяха блокирани.

Групи от хора, събрали се на Орлов мост, тръгнаха към централата на "ДПС - Ново начало" към 22:30 и към 22:45 стигнаха до сградата на ул. "Врабча". До Факултета по журналистика, който се намира в близост до централата, имаше разположен кордон от полицаи. Част от групата обърна и контейнери с боклук, а малко по-късно ги запали и ги бутна към кордона.

Директорът на СДВР главен комисар Любомир Николов посочи на брифинг пред журналисти, че полицията овладява ситуация с около 50-60 лица, които агресират в близост до ул. "Врабча". По негови думи по-голямата част от групата е установена. Профилът им е на агитки и така наречените „локали“, посочи главен комисар Николов.

Демонстрации имаше и в други градове в страната

Протест с искане за оставка на правителството се проведе в Благоевград.

Плакати с надписи “Оставка” и “Мафията вън” имаше пред сградата на Община Бургас, където граждани се събраха с искане за оставката на правителството.

С викове „Оставка“ жители на Варна преминаха с протестно шествие през центъра на града. Към демонстрацията се присъединиха и хора от местната структура на „Възраждане“.

Протестиращите във Велико Търново заявиха, че искат оставка на правителството и призоваха политиците да чуят гласа на хората.

Граждани се събраха и на централния площад „Бдинци“ във Видин. Протестът е заявен от "Продължаваме промяната – Демократична България“, като към него се присъединиха от гражданско движение „Непримиримите“.

Във Враца недоволни граждани се събраха пред сградата на общината на пореден протест.

Втори протест срещу статуквото се състоя в Габрово. От сцената водещи отправиха послания за оставка на правителството, нетърпимост към корупцията, прозвучаха и скандирания „Кой не скача е прасе“, „Оставка“ и др. Протестът приключи с шествие.

Граждани на Гоце Делчев се събраха на мирен протест в центъра на града. Събитието беше организирано чрез социалните мрежи, а от Община Гоце Делчев потвърдиха, че за провеждането му е подадено заявление по установения ред. Протестът премина спокойно и без нарушения на обществения ред.

Добричлии се събраха пред Общината в града, за да протестират срещу правителството. Протестът бе организиран от местната структура на "Продължаваме промяната - Демократична България", като част от протестите в цялата страна.

Граждани се събраха на централния площад „Севтополис“ в Казанлък на мирен протест с искане за оставка на правителството. Инициативата е гражданска и е организирана в социалните мрежи, като официално уведомление е получено в общинската администрация, а инициаторите посочиха, че протестът е надпартиен.

Протестът срещу правителството, който се проведе в Кърджали тази вечер, започна пред сградата на общинска администрация и след изказвания на организаторите, премина в шествие, което се спря на две локации – пред областния щаб на „ДПС – Ново начало“ и този на ГЕРБ.

На граждански протест, който по-късно прерасна в шествие, в Кюстендил беше поискана оставката на правителството.

Жители на Ловеч излязоха на протест с искане оставката на правителството, който по-късно също прерасна в шествие.

Граждани на Монтана започнаха протест от 18:00 часа тази вечер с искане за оставка на правителството и провеждане на нови парламентарни избори. Протестиращите направиха шествие от централния площад „Жеравица“ в града до Черния мост, където блокираха за кратко движението, а след това се върнаха обратно на площада.

Оставката на правителството поискаха и в Пазарджик – на пешеходната зона в града, непосредствено до сградата на Общината.

В Петрич протестиращи се събраха пред сградата на общинската администрация, за да изразят недоволството си от работата на правителството и да поискат неговата оставка.

В Плевен протестът срещу управляващите премина в шествие по централната пешеходна улица.

За „политики, които служат на хората, а не на задкулисни сделки" настояха протестиращите в Пловдив. По-късно множеството се отправи и на шествие.

Граждани се събраха до сградата на Общината и Областната администрация в Разград за протест срещу модела на управление в страната. Той завърши с изпяване заедно на националния химн.

Пред Съдебната палата в Русе протестиращи скандираха "Оставка", както и "Оставка и затвор". Протестиращите надуха розови балони, които спукаха, докато пееха "Когато падне Пеевски, не искам аз да съм отдолу, за да не падне върху мен".

Два протеста - безпартиен и организиран от „Продължаваме промяната" с искане за оставката на правителството се състояха в Сандански.

В Свищов граждани протестираха пред сградата на Общината. Две са заявленията, подадени за протест в Свищовската община, потвърдиха от администрацията.

Два протеста срещу правителството се проведоха в Силистра. Двата протеста се обединиха и се отправиха на шествие из централната част на града.

С мирно шествие приключи протестът с искане за оставка на правителството в Сливен. В изявлението си след края на протеста организаторите подчертаха, че силната обществена активност в Сливен е знак за ясно неодобрение към "олигархичния модел на управление", който, според тях, е свързан с фигури като Делян Пеевски и Бойко Борисов.

С плакати „Не на корупцията!“ и „Да се освободим от герберо-депесарската мафия в Родопите“ премина и протестът в Смолян.

"Стара Загора е будна", "Ще свалим това правителство" и "Няма да стане по този начин" бяха надписите на плакатите на протестиращите в Стара Загора.

Граждани на Троян се събраха на протест под надслов „Троян не спи! Искаме нормална държава! Оставка!“ на централния площад „Възраждане“.

В Търговище граждани символично подкрепиха провежданите в цялата страна протести срещу кабинета.

Освен оставка на кабинета, ораторите на антиправителствения митинг в Хасково тази вечер, издигнаха много други искания на почти двучасовия протест, който бе на централния площад "Свобода".

Граждани се събраха в 18:00 ч. пред сградата на Община Шумен с искане за оставка на правителството. Протестът не бе организиран от партия или неправителствена организация, а от граждани в социалните мрежи.

Жители на Ямбол се събраха на централния площад, където скандираха "Оставка" и "Мафията вън", а след това преминаха в шествие по централната пешеходна зона на града.