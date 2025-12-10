В Свищов граждани протестират с искане за оставка на правителството

В Свищов граждани протестират пред сградата на Общината с искане за оставка на правителството. Две са заявленията, подадени за протест в Свищовската община, потвърдиха от администрацията.

Едното е от „Продължаваме промяната - Демократична България“ (ПП-ДБ). Протестът, който те организират, е под надслов „Оставка! Вън Пеевски и Борисов от властта!“ и е на площад „Алеко“, пред сградата на Общината. В протеста се включиха и граждани, организирали се чрез социалните мрежи. Заявлението от тяхно име пред общинската администрация бе подадено от Божена Гецова, която се изказа от трибуната.

„Защо сме тук? Тук сме в подкрепа на националния протест за оставка на правителството и срещу този корумпиран, крадлив и брутален модел на управление. Тук сме, защото управлението не работи в интерес на хората, моделът на властта е изчерпан. Защото отказваме да бъдем донори на чужди финансови интереси“, каза Гецова.

Присъстващите скандираха „Оставка“ и „Мафията, долу“.

От началото на протестите на 1 декември, това е първият в Свищов.