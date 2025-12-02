Протести в София и в страната, безредици в късните часове в столицата

Протест изпълни площада пред Президентството, Народното събрание и Министерския съвет. Граждани протестираха срещу проектобюджета за 2026 г. в София и в други градове на страната. Организатор на недоволството бяха от "Продължаваме промяната – Демократична България" (ПП-ДБ), а поводът – отказът на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов да бъде изтеглен от парламента вече внесения проектобюджет за следващата година. В късните часове в столицата имаше и безредици.

От Столичната дирекция на вътрешните работи организираха девет контролно-пропускателни пункта в центъра на града, с цел да не бъдат допуснати инциденти.

Недоволните започнаха да се събират към 18:00 ч., като движението в района на протеста беше блокирано.

С прожектор върху сградата на Народното събрание беше изписано "Мафия", виждаше се и глава на прасе и белезници, и надпис "Ела в понеделник. Да спрем кражбите от бюджета". На екрана на сцената се излъчваха различни видеоклипове, посветени на бюджета и протеста, както и изказвания на председателя на "ДПС- Ново начало" Делян Пеевски и кадри с лидера на ГЕРБ Бойко Борисов.

Пред сградата на Министерския съвет имаше сцена, както и екран, на който бяха излъчени кадри от дрон. На тях се виждаше, че пространството от Българската народна банка (БНБ) до паметника на Света София, е изпълнено с хора.

"Теменужките на топло през зимата", гласяха надписите на част от плакатите, на които министърът на финансите Теменужка Петкова и двама души с тиква и лице на прасе вместо глави са в униформи на затворници. Протестиращи започнаха да освиркват, когато на екрана бяха пускани клипове с изказвания на Делян Пеевски, Байрам Байрам и Йордан Цонев от "ДПС-Ново начало". "Няма да позволим да ни излъжат", гласяха плакати с лицата на Борисов и Пеевски.

Протестът продължи с хоро, музика и скандирания "оставка". Част от събралите се играха народни танци, докато от сцената на протеста звучеше музикално изпълнение с гайда. Със светлина на сградата на парламента беше изписано "оставка и затвор". От организаторите призоваха протестът да бъде мирен, а когато има провокации - да бъдат снимани, след което ще бъдат изпратени на МВР. На протеста се вееха знамената на България и Европейския съюз. Пред сградата на парламента бяха издигнати два плаката: "Поколението Z идва" и "Млада България без мафия".

Сред недоволните бяха и лидерът на "Продължаваме Промяната" Асен Василев, както и съпредседателят на "Да, България" Ивайло Мирчев. Василев изрази надежда този пагубен за страната бюджет да бъде оттеглен и напълно преработен, а Ивайло Мирчев заяви, че бюджетът не може да бъде приет в този вариант, като отбеляза, че са дали своите предложения преди месеци.

По-късно част от протестиращите тръгнаха на шествие към централите на ГЕРБ и "ДПС-Ново начало". По бул. "Цар Освободител" те стигнаха до централата на "ДПС-Ново начало" на ул. "Врабча". Около централата на партията имаше полицейско присъствие. Протестиращите скандираха: "Кой не скача е дебел" и "Пеевски ще падне".

Част от протестиращите срещу бюджета за 2026 г. стигнаха до централата на ГЕРБ на пл. "България" в София. По време на шествието полицаи спираха движението по улиците, за да може да преминат.

Около 21:00 ч. пожар в колектор на ЕРМ "Запад" причини изключване на 15 извода средно напрежение, захранващи части от центъра на София. Спирането на тока продължи до 23:00 ч. От Министерството на енергетиката информираха, че във връзка със съмнения за умишлена намеса и вандализъм по случая е започната проверка. В публикация в социалните мрежи по-рано от "Продължаваме Промяната" предупредиха: "Агитките дойдоха пред централата на ДПС. Пазете се! Избягвайте бул. "Васил Левски", където няма ток".

Събрали се хора пред централата на ДПС хвърляха пластмасови и стъклени бутилки, бомбички, камъни и други предмети по сградата и по полицаите, които я охраняваха. На улицата горяха кофи и други предмети.

Междувременно хора с покрити лица хвърляха бутилки по полицията и събаряха контейнери по бул. "Ал. Дондуков" в София. Част от тях чупиха и различни предмети. Хората, дърпащи контейнерите също бяха с покрити лица. Чуха се гърмежи от пиратки или бомбички и бяха запалени димки.

Първоначално от СДВР съобщиха за БТА, че няма арестувани участници в протеста, а от Столичната община - че се е наложило да бъдат пуснати допълнителни два метровлака заради увеличения поток пътници към централната част на града.

Малко преди полунощ от СДВР съобщиха за над десетима задържани на протеста в центъра на София, като един полицай е със счупен крак, а друг служител на реда е откаран в болница.

Осем линейки бяха изпратени на терен и още три бяха в готовност. На протестите имаше няколко пострадали, които бяха извозени до болнични заведения с различни контузии и наранявания, съобщи в ефира на бТВ говорителят на Центъра за спешна медицинска помощ в София Катя Сунгарска.

Малко след 1:30 ч. тази нощ протестът срещу проектобюджета за 2026 г. приключи. Движението на автомобили в района на парламента бе възстановено. Продължава да има полицейско присъствие. Последните протестиращи бяха пред Народното събрание. На няколко пъти полицейски бусове и коли опитаха да преминат по пл. "Княз Александър I", но събралите се хора не ги допуснаха. Полицаи няколко пъти опитаха да разговарят с тях. Черна цивилна кола с включени светлини също опита да премине, хората не позволиха, след което полицаите накараха събралите се да освободят булеварда за движение.

Недоволни се събраха и във Благоевград, Гоце Делчев, Бургас, Варна, Велико Търново, Добрич, Ловеч, Плевен, Пловдив, Русе, Сливен, Стара Загора, Шумен и Ямбол.

Реакциите на политици

Държавният глава заяви в публикация в социалната мрежа, че това не е сблъсък на полиция и протестиращи, а провокация на мафията, която цели да ги конфронтира. Румен Радев призова насилието да спре и всички да се придържат към закона. "Провокациите не променят факта: българите казаха НЕ на тази власт. Изходът е само един: оставка и предсрочни избори", посочва държавният глава.

Председателят на "Продължаваме Промяната" Асен Василев поиска оставката на министъра на вътрешните работи Даниел Митов. За БТА Василев каза, че Митов е позволил при мирен протест и мирно шествие да се удрят полицаи. Оставката му трябва да е депозирана още тази вечер, заяви той. Според него протестът е приключил мирно, след което обаче шествие е тръгнало към централата на "ДПС-Ново начало" и централата на ГЕРБ.

Ивайло Мирчев също призова за оставката на вътрешния министър заради неадекватната реакция на полицията по време на протеста. По думите му пред Нова телевизия по никакъв начин не е бил подсигурен периметърът, когато е имало по-малки протести, е имало повече полицаи, които охраняват целия път.

При такъв гняв никое правителство с малко здрав разум не би настоявало да остане на власт, заяви пред Българското национално радио (БНР) съпредседателят на "Да, България" Божидар Божанов, цитиран от пресцентъра на партията. Протестът тази вечер в София и в много градове на страната беше мирен, огромен, многохиляден. Той ясно заяви гнева си към управляващите - независимо от тези, които се опитаха да го дискредитират, коментира той.

България се вдигна, написа във Фейсбук депутатът от "Продължаваме промяната-Демократична България" Андрей Цеков.

Лидерът на "ДПС-Ново начало" Делян Пеевски отговори на президента с думите "Радев разкри истинското си лице! Няма да допуснем анархията и хаоса да завладеят България".

Най-големият мирен протест от много години насам беше опорочен от една група качулати хулигани, заяви в ефира на Българската национална телевизия (БНТ) кметът Васил Терзиев по повод протеста тази вечер. Много ясно се виждаха групичките с хора с качулки, облечени изцяло в черно с гаечни ключове, които им стърчат от джобовете, каза кметът Терзиев.

"Продължаваме Промяната" се разграничи от вандализма и насилието по време на протеста тази вечер. Те публикуваха кадри във Фейсбук на мирно протестиращи хора, а под тях написаха: Ето така изглеждаше един от най-красивите, мирни и младежки протести в новата ни история. Случилото се в края му има други автори и ние категорично се разграничаваме от всички прояви на вандализъм и насилие.

"София гори! България протестира! Полицията пази с неохота централите на "Ново Начало" и на ГЕРБ от справедливия гняв на хората. Все пак не ги опазиха", написа във Фейсбук лидерът на МЕЧ Радостин Василев. Мутрите откраднаха 30 години на българите и това, което се случва, е очаквано и не е изненадващо, смята той. Ако е имало провокация, то тя е срещу търпението на българския народ, отбелязва Василев.

Лидерът на "Възраждане" Костадин Костадинов публикува куплет от поемата "Септември" на Гео Милев в профила си във Фейсбук в нощта на протеста срещу проектобюджета за 2026 г. "Нощта ражда из мъртва утроба вековната злоба на роба:своя пурпурен гняв - величав", написа Костадинов.