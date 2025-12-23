Американска ядрена подводница пристигна в южнокорейското пристанище

Ядрена подводница на военноморските сили на САЩ влезе днес в южнокорейското пристанище Бусан за отдих на екипажа й и за зареждане с провизии, съобщиха военноморските сили на Южна Корея, предаде Ройтерс.

Спирането на подводницата „Грийнвил“ в южнокорейското пристанище ще бъде използвано като възможност за насърчаване на обмена и сътрудничеството между военноморските сили на САЩ и Южна Корея, както и за допълнително укрепване на съвместната им отбранителна позиция, се посочва в изявлението на южнокорейските военноморски сили.

Това е първият път за около 10 месеца, в който американска ядрена подводница влиза в южнокорейското пристанище Бусан. През февруари там пристигна подводницата „Александрия“.