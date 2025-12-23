Сирийските власти и кюрдските сили поотделно са наредили на своите сили да прекратят бойните действия в Алепо

Сирийските власти и кюрдските сили поотделно са наредили на своите сили да прекратят бойните действия в сирийския град Алепо, в който вчера избухнаха смъртоносни сблъсъци, предаде Франс прес, като се позова на двете страни.

„Генералният щаб на сирийската армия нареди да се спре отговорът на огъня, идващ от позициите на Сирийските демократични сили“ (сили, в които преобладават кюрдите), съобщи официалната сирийска агенция САНА.

СДС също са разпоредили на своите подразделения „да не реагират на атаките на правителствените фракции“.

Най-малко двама души бяха убити, а няколко други - ранени, при серия от нападения в северния сирийски град Алепо, за които правителствените сили и кюрдските Сирийски демократични сили си размениха взаимни обвинения, припомнят световните агенции.

Насилието започна часове, след като турският външен министър Хакан Фидан заяви по време на посещение в Дамаск, че СДС изглежда нямат намерение да спазят ангажимента си за интегриране в държавните въоръжени сили в рамките на договорения едногодишен срок.

Турция е обявила подкрепяните от САЩ СДС, които контролират големи части от Североизточна Сирия, за терористична организация. Анкара предупреди за военни действия, ако групировката не спази договореностите.

САНА, цитирайки сирийското министерство на отбраната, по-рано съобщи, че СДС са предприели изненадваща атака срещу силите за сигурност и армията в кварталите на Алепо "Шейх Максуд“ и "Ашрафия“, при която са пострадали няколко души. СДС отрекоха и заявиха, че атаката е извършена от фракции, свързани със сирийското правителство, и при нея са пострадали петима граждани. Министерството на отбраната на Сирия отхвърли твърденията на СДС и посочи, че армията е отговорила на огън, открит от кюрдските сили.