Подробно търсене
ОБНОВЕНА

Най-малко двама души бяха убити в Алепо при нападения, за които сирийските правителствени сили и кюрдските сили се обвиниха взаимно

Валерия Динкова
Най-малко двама души бяха убити в Алепо при нападения, за които сирийските правителствени сили и кюрдските сили се обвиниха взаимно
Най-малко двама души бяха убити в Алепо при нападения, за които сирийските правителствени сили и кюрдските сили се обвиниха взаимно
Сграда гори след сблъсъци между силите за сигурност и кюрдски бойци в предградие на сирийския град Алепо, 22 декември 2025 г. Снимка: САНА чрез АП
Дамаск,  
22.12.2025 22:10
 (БТА)

Най-малко двама души бяха убити, а няколко други - ранени, при серия от нападения в северния сирийски град Алепо, за които правителствените сили и кюрдските Сирийски демократични сили (СДС) си размениха взаимни обвинения, предаде Ройтерс.

Държавната новинарска агенция САНА, цитирайки здравната дирекция в Алепо, съобщи, че гражданите са били убити при обстрел от СДС в жилищни квартали на града.

Насилието започна часове, след като турският външен министър Хакан Фидан заяви по време на посещение в Дамаск, че СДС изглежда нямат намерение да спазят ангажимента си за интегриране в държавните въоръжени сили в рамките на договорения едногодишен срок.

Турция е обявила подкрепяните от САЩ СДС, които контролират големи части от Североизточна Сирия, за терористична организация. Анкара предупреди за военни действия, ако групировката не спази договореностите.

САНА, цитирайки сирийското Министерство на отбраната, по-рано съобщи, че СДС са предприели изненадваща атака срещу силите за сигурност и армията в кварталите на Алепо "Шейх Максуд“ и "Ашрафия“, при която са пострадали няколко души.  

СДС отрекоха и заявиха, че атаката е извършена от фракции, свързани със сирийското правителство, и при нея са пострадали петима граждани.

Министерството на отбраната на Сирия отхвърли твърденията на СДС и посочи, че армията е отговорила на огън, открит от кюрдските сили.

/ИТ/

Свързани новини

22.12.2025 20:47

Минометен обстрел от кюрдските сили в Сирия причини смъртта на един човек, съобщи сирийската агенция САНА

Минометни и ракетни обстрели от кюрдските сили станаха причина за смъртта на един човек в северния сирийски град Алепо днес, където избухнаха сблъсъци със сирийските правителствени сили, съобщи официалната информационна агенция САНА, цитирана от Франс прес.
22.12.2025 16:16

Външните министри на Турция и Сирия отбелязаха, че няма напредък по интеграцията на сирийските кюрдски милиции

Министрите на външните работи на Турция Хакан Фидан и на Сирия Асад аш Шибани отбелязаха след срещата си в сирийската столица Дамаск, че липсва сериозен напредък по отношение на интеграцията на сирийските кюрдски милиции в сирийската
20.12.2025 01:22

САЩ предприеха мащабни удари срещу десетки цели на "Ислямска държава" в Сирия

Американските военни предприеха мащабни удари срещу десетки цели на терористичната групировка "Ислямска държава" (ИД) в Сирия в отговор на атаката миналата седмица в пустинен район в централната сирийска провинция Хомс, при която загинаха двама американски войници и един цивилен преводач, предадоха Ройтерс и ДПА, позовавайки се на американски официални представители.

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 23:27 на 22.12.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация