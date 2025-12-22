Остатъчните средства от капиталовата програма на Община Цар Калоян за 2025 г. ще бъдат насочени за проектиране на улици

Остатъчните средства от капиталовата програма на Община Цар Калоян за 2025 година ще бъдат насочени за проектиране на улици. Това предвижда предложението за актуализиране на поименния списък за капиталови разходи, внесено от кмета Дауд Аляовлу и гласувано от Общинския съвет.

Бюджетът на общината е приет с решение на Общинския съвет през април, като списъкът за капиталовите разходи е неразделна част от него и е бил изменян и допълван през годината. Новата актуализация се налага вследствие на приключване на инфраструктурен обект с по-ниски от планираните разходи. Става въпрос за строително-монтажните работи по изграждане на изкуствени напречни неравности по първокласния път Русе - Разград - Шумен - Варна в участъка на ул. „Освобождение“ в Цар Калоян. Реалните разходи по обекта възлизат на 29 448 лева, което формира остатък в размер на 552 лева, обясни кметът. Той добави, че съгласно разпоредбите на Закона за публичните финанси Общинският съвет може да одобрява компенсирани промени между обекти в рамките на бюджетната година. В тази връзка се предлага неизразходваните средства да бъдат пренасочени за проектиране на улици на територията на общината.

На последното си за годината заседание Общинският съвет в Цар Калоян даде разрешение общината да дофинансира програмата „Топъл обяд“ за социално слаби ученици.

Общинските съветници одобриха и предложението на кмета Община Цар Калоян да предостави за ползване на земеделски стопани полски пътища. Искането за предоставянето на имотите на собствениците и ползвателите на земеделски земи, участващи в споразумения за създаване на масиви в землищата на населените места в общината за стопанската 2025-2026 г., е внесено от директора на Областната дирекция „Земеделие“ в Разград.

Общинският съвет в Цар Калоян прие и Етичен кодекс на общинските съветници. С въвеждането му се регламентира прозрачността, отчетността и ефективността в работата на общинските съветници, заяви председателят на Общинския съвет Белгин Хюсеин след гласуване от Общинския съвет на внесеното от него предложение.

Общинските съветници одобриха също докладната записка Община Цар Калоян да участва като партньор в проектно предложение по процедурата „Повишаване готовността за предотвратяване и овладяване на бедствия, пожари и извънредни ситуации“, финансирана по Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021–2027.

Общинското предприятие „Комунални дейности“ в Цар Калоян да включи работниците и служителите в процеса на вземане на решения, гласуваха още на последното си за годината заседание Общинският съвет в града. Промените в правилника за организацията и дейността на предприятието имат за цел да осигурят съответствие с нормативните изисквания за социални предприятия и да улеснят неговата регистрация в Регистъра на социалните предприятия, обясни кметът Дауд Аляовлу.

Общинският съвет определи представител на общината за участие в извънредното Общо събрание на болницата в Разград и гласува годишната програма за развитие на читалищната дейност.