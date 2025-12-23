Тръмп би се справял по-добре, ако се съсредоточи повече върху САЩ, отколкото върху Венецуела, заяви Мадуро

Доналд Тръмп би се справял по-добре, ако се съсредоточи повече върху САЩ, отколкото върху Венецуела. Това заяви президентът на Венецуела Николас Мадуро в телевизионно обръщение, предаде Франс прес.

"Президентът Тръмп би могъл да се справи по-добре в своята страна и по света. Той би се справил по-добре в собствената си страна по икономическите и социални въпроси и би се справил по-добре в света, ако се занимаваше с делата на своята страна“, заяви Мадуро. „Не е възможно той да посвещава 70 процента от речите и изявленията си и от времето си на Венецуела. А САЩ? Бедните САЩ, които имат нужда от жилища и от работни места, които той да създаде? Нека всеки се грижи за страната си!“, каза Мадуро.

"Честно казано, ако отново разговарям с него (с Тръмп), ще му кажа: „Нека всеки да си гледа вътрешните дела. Тук, във Венецуела, ние се занимаваме с нашите си дела, с венецуелските дела“, допълни Мадуро.

Тръмп и Мадуро проведоха телефонен разговор на 21 ноември. САЩ неотдавна заявиха, че ще въведат морска блокада около Венецуела срещу петролни танкери, които са обект на санкции и които са смятани за част от венецуелския сенчест флот.

От лятото Тръмп разположи и военни кораби в Карибите, обвинявайки Венецуела, че използва петрола си, за да финансира наркотероризъм, трафик на хора, убийства и отвличания – нещо, което Каракас напълно отрича. Мадуро смята, че Тръмп иска да го свали от власт и да завладее петролните запаси на Венецуела, които са най-големите на планетата.

Мадуро предупреди в писмо до ООН, че международните пазари могат да понесат последици заради силното военно присъствие на САЩ в Карибския регион и операциите на бреговата охрана на САЩ, насочени срещу санкционирани петролни танкери в района, предаде ДПА. „Енергията не трябва да се превръща в оръжие на войната“, заяви Мадуро в писмо до държавите членки на ООН, което външният министър Иван Хил прочете на пресконференция вчера.

В писмото Мадуро осъжда атаките на САЩ срещу предполагаеми плавателни съдове за трафик на наркотици, за които той твърди, че са довели до смъртта на над 100 души през последните месеци, както и блокадата на петролни танкери, пътуващи към или от Венецуела.

По-рано тази вечер Тръмп пък заяви, че за Мадуро би било по-разумно да си тръгне.

Същевременно във венецуелската столица Каракас десетки мотоциклетисти, дегизирани като карибски пирати, протестираха срещу задържането от САЩ на кораби, транспортиращи венецуелски петрол, предаде Франс прес.

Един от участниците в протестното шествие заяви, че хората са се включили в него, за да порицаят най-големия карибски пират, а именно САЩ. Друг участник заяви, че Венецуела е страна на мира, а САЩ са тези които нахлуват и взимат онова, което принадлежи на друг и го отнасят. Трети участник в шествието нарече Тръмп „Дракула на суровия петрол“, защото бил „вампир, който пиел петрола на други страни“.