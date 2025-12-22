Подробно търсене

Локомотив Авиа приключи годината като лидер в мъжкото волейболно първенство след успех над Нефтохимик 2010

Димитър Петков
Снимка: Кореспондент на БТА в Пловдив Димитър Петков, Архив
Пловдив,  
22.12.2025 21:33
 (БТА)

Вицешампионът Локомотив Авиа надигра Нефтохимик 2010 (Бургас) с 3:1 (25:19, 23:25, 25:17, 25:18) гейма като домакин в последната среща от 11-ия кръг на мъжкото волейболно първенство.

По този начин пловдивският тим завършва първия полусезон като лидер в класирането с 25 точки на своята сметка и само една загуба в първите си десет мача. Нефтохимик пък приключва 2025 година на четвъртата позиция в подреждането с 20 точки в своя актив. 

След равностойно начало на двубоя постепенно домакините от Локомотив започнаха да трупат аванс след 8:8 и преднината на „черно-белите“ достигна до 4 точки при 15:11 в средата на първия гейм. Стигна се до 23:17, а след това волейболистите на Найден Найденов затвориха първата част с ас на Кирил Колев за 25:19. 

Пловдивският тим използва импулса в играта си и стартира силно и във втория гейм, за да се откъсне в резултата с 10:5. В следващите минути домакините диктуваха изцяло събитията на полето и увеличиха аванса си до 20:12. Тогава обаче последва сериозен спад в представянето на Локомотив и Нефтохимик се възползва по отличен начин. Водени от Стоян Димитров и Димитър Василев гостите от Бургас направиха серия от 12:2 и стигнаха до две възможности за изравняване на резултата в геймовете. Първата бе отразена от „черно-белите“, но при втората блок-аут на Василев донесе успех във втората част за Нефтохимик – 25:23. 

Домакините отговориха на предизвикателството в третия гейм, в който отново намериха ритъма в играта си и след като отвориха преднина от 14:7 не изпуснаха инициативата до края, за да могат отново да поведат в геймовете след 25:17.

Четвъртата част се разви по идентичен начин. В нея след 8:7 Локомотив започна да прави разлика, която достигна 6 точки при 17:11. В крайна сметка "черно-белите" наложиха волята си и мачът приключи с атака на Тодор Вълчев за 25:18.

Именно капитанът на пловдивския тим бе избран за най-полезен играч в срещата със 17 точки, а най-резултатен стана Кристиян Алексов с 19. 

За гостите от Нефтохимик Калоян Балабанов реализира 13 точки. 

Първенство на България по волейбол за мъже, мачове от 11-ия кръг:

Дея Спорт (Бургас) - Черно море (Варна) - 3:1 (28:26, 25:22, 25:27, 27:25)
ЦСКА - Пирин (Разлог) - 3:0 (25:17, 25:17, 25:20)
Локомотив Авиа (Пловдив) - Нефтохимик 2010 (Бургас) - 3:1 (25:19, 23:25, 25:17, 25:18)

от неделя: 
Дунав (Русе) - Левски - 1:3 (23:25, 25:16, 19:25, 16:25)
Славия - Берое 2016 (Стара Загора) - 0:3 (17:25, 23:25, 23:25)

 1. Локомотив Авиа Пловдив    10    9    1    29:11   25 точки
 2. Левски София              10    8    2    26:13   23 
 3. ЦСКА                      10    7    3    27:11   24
 4. Нефтохимик 2010           10    7    2    22:10   20   
 5. Берое 2016                10    6    4    23:18   18
 6. Пирин                     10    5    5    18:17   15
 7. Монтана                   10    5    5    19:21   13
 8. Дея спорт Бургас          10    5    5    21:21   13
 9. Черно море                10    1    9    10:27    5    
10. Дунав                     10    1    9    8:28     4
11. Славия                    10    1    9    5:29     2

/АД/

