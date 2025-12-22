Локомотив Авиа приключи годината като лидер в мъжкото волейболно първенство след успех над Нефтохимик 2010

Вицешампионът Локомотив Авиа надигра Нефтохимик 2010 (Бургас) с 3:1 (25:19, 23:25, 25:17, 25:18) гейма като домакин в последната среща от 11-ия кръг на мъжкото волейболно първенство.

По този начин пловдивският тим завършва първия полусезон като лидер в класирането с 25 точки на своята сметка и само една загуба в първите си десет мача. Нефтохимик пък приключва 2025 година на четвъртата позиция в подреждането с 20 точки в своя актив.

След равностойно начало на двубоя постепенно домакините от Локомотив започнаха да трупат аванс след 8:8 и преднината на „черно-белите“ достигна до 4 точки при 15:11 в средата на първия гейм. Стигна се до 23:17, а след това волейболистите на Найден Найденов затвориха първата част с ас на Кирил Колев за 25:19.

Пловдивският тим използва импулса в играта си и стартира силно и във втория гейм, за да се откъсне в резултата с 10:5. В следващите минути домакините диктуваха изцяло събитията на полето и увеличиха аванса си до 20:12. Тогава обаче последва сериозен спад в представянето на Локомотив и Нефтохимик се възползва по отличен начин. Водени от Стоян Димитров и Димитър Василев гостите от Бургас направиха серия от 12:2 и стигнаха до две възможности за изравняване на резултата в геймовете. Първата бе отразена от „черно-белите“, но при втората блок-аут на Василев донесе успех във втората част за Нефтохимик – 25:23.

Домакините отговориха на предизвикателството в третия гейм, в който отново намериха ритъма в играта си и след като отвориха преднина от 14:7 не изпуснаха инициативата до края, за да могат отново да поведат в геймовете след 25:17.

Четвъртата част се разви по идентичен начин. В нея след 8:7 Локомотив започна да прави разлика, която достигна 6 точки при 17:11. В крайна сметка "черно-белите" наложиха волята си и мачът приключи с атака на Тодор Вълчев за 25:18.

Именно капитанът на пловдивския тим бе избран за най-полезен играч в срещата със 17 точки, а най-резултатен стана Кристиян Алексов с 19.

За гостите от Нефтохимик Калоян Балабанов реализира 13 точки.

Първенство на България по волейбол за мъже, мачове от 11-ия кръг: Дея Спорт (Бургас) - Черно море (Варна) - 3:1 (28:26, 25:22, 25:27, 27:25) ЦСКА - Пирин (Разлог) - 3:0 (25:17, 25:17, 25:20) Локомотив Авиа (Пловдив) - Нефтохимик 2010 (Бургас) - 3:1 (25:19, 23:25, 25:17, 25:18) от неделя: Дунав (Русе) - Левски - 1:3 (23:25, 25:16, 19:25, 16:25) Славия - Берое 2016 (Стара Загора) - 0:3 (17:25, 23:25, 23:25) 1. Локомотив Авиа Пловдив 10 9 1 29:11 25 точки 2. Левски София 10 8 2 26:13 23 3. ЦСКА 10 7 3 27:11 24 4. Нефтохимик 2010 10 7 2 22:10 20 5. Берое 2016 10 6 4 23:18 18 6. Пирин 10 5 5 18:17 15 7. Монтана 10 5 5 19:21 13 8. Дея спорт Бургас 10 5 5 21:21 13 9. Черно море 10 1 9 10:27 5 10. Дунав 10 1 9 8:28 4 11. Славия 10 1 9 5:29 2