Кореспондент на БТА в Одеса Светлана Драгнева
Щети са нанесени на пристанищната инфраструктура и цивилен кораб в Одеса в резултат на атаката с дронове тази вечер, съобщи областният управител
Снимка: Милена Стойкова/БТА (АК)
Одеса,  
22.12.2025 23:33
 (БТА)
Щети са нанесени на пристанищната инфраструктура и цивилен кораб в резултат на атаката с дронове в Одеса тази вечер,  съобщи председателят на Одеската областна военна администрация Олег Кипер в канала си в Телеграм.

В 19.46 часа тази вечер на украинския черноморски град бе нанесен масиран удар с дронове откъм акваторията на Черно море.

Всички съответни служби работят на терен. Информация за пострадали до момента няма.

Българите в Одеска област наброяват над 150 000 души и са трети по численост според последното  официално преброяване в Украйна. В самия град Одеса живеят около 50-60 хиляди българи. Най-голямото компактно българско население е съсредоточено в Болградски, Измаилски и Белгород-Днестровски район.

 

/ГГ/

Към 02:42 на 23.12.2025 Новините от днес

