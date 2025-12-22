Малки коледари наричаха за здраве и благополучие по време на последното за годината заседание на Общинския съвет в Исперих

Благословии за здраве, берекет и благополучие през новата година прозвучаха на последното за годината заседание на Общинския съвет в Исперих. Възпитаници на детска градина „Слънце“ отправиха своите благопожелания към ръководството на Община Исперих, общинските съветници и всички жители на общината. Малките коледари внесоха празничен дух в навечерието на Рождество Христово и получиха заслужени аплодисменти от всички присъстващи в залата, както и подаръци от кмета на общината Белгин Шукри.

На заседанието общинските съветници одобриха план-сметката за разходите по дейностите за събиране, транспортиране, обезвреждане в депа или други съоръжения за битови отпадъци, поддържане на чистота на териториите за обществено ползване за 2026 г. Съветниците решиха таксата за битови отпадъци в Община Исперих да остане без промяна за новата година.

Общинският съвет прие също програмата за развитие на читалищната дейност в общината през 2026 г. Сред основните цели на програмата са развитие и обогатяване на културния живот и образователната дейност, запазване на местните обичаи и традиции, търсене на нови съвременни форми за тяхното развитие, заяви зам.-кметът Аксел Кючюк, който бе вносител на документа.

Общинският съвет гласува и предложението общината да кандидатства за безвъзмездна финансова помощ по Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони за периода 2023-2027 г. за финансиране на проект за обновяване на тенис кортовете в града.

Гласувана беше още Програмата за намаляване на риска от бедствия на Община Исперих. Документът е със срок на действие пет години и цели повишаване на готовността на населението и институциите при природни и технологични инциденти, съобщи при представянето му кметът Белгин Шукри.

Общинските съветници дадоха съгласие Сдружението с нестопанска цел „Местна инициативна група (МИГ) - Исперих“ да кандидатства за отпускане на банков кредит в размер на 50 000 евро. Средствата ще се използват за текущите разходи по управление и популяризиране на одобрената нова Стратегия за Водено от общностите местно развитие (ВОМР), съобщи зам.-кметът Аксел Кючюк при представяне на документа пред общинските съветници.

В дневния ред бяха и докладни записки за упълномощаване на представител на общината за участие в извънредното общо събрание на акционерите на разградската болница и актуализация на бюджета на общината, които също получиха подкрепата на общинските съветници.

Председателят на Общинския съвет Бейти Бекир представи и отчет за дейността на съвета и комисиите към Общинския съвет за периода от 1 юли до 30 ноември 2025 г. Той посочи, че през периода общинските съветници на приели общо 61 решения, свързани с управлението и развитието на общината.