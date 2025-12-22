Наполи триумфира със Суперкупата на Италия

Наполи спечели Суперкупата на Италия. На финала в Рияд шампионът на Италия за 2025 година победи с 2:0 Болоня след два гола на Давид Нерес.

В десетата минута Елиф Елмас беше близо до реализиране на попадение във вратата на носителя на купата на страната. В 36-ата минута Нерес също се размина с откриване на резултата, а три минути след това националът на Бразилия се разписа в мрежата на Болоня след асистенция на Матео Политано.

Превъзходството за неаполитанците след почивката продължи. Три минути след подновяване на играта Амир Рахмани предизвика спасяване от вратаря Федерико Равалия. В 57-ата минута Давид Нерес покачи резултата на 2:0 с шут в долния ъгъл на вратата на Болоня.

Последваха пропуски на Нерес, Расмус Хойлунд и Ноа Ланг. Наполи, който е воден от треньора Антонио Конте, спечели трофея за трети път в историята си и за първи след 2014 година.

Болоня не успя да се противопостави успешно на фаворита в двубоя. "Червено-сините" пропуснаха да затруднят съперника си и да триумфират в първия си двубой за Суперкупата на страната.