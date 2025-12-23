Енергията не трябва да се превръща в оръжие на войната, заяви Николас Мадуро

Венецуелският президент Николас Мадуро предупреди, че международните пазари могат да понесат последици заради силното военно присъствие на САЩ в Карибския регион и операциите на бреговата охрана на САЩ, насочени срещу санкционирани петролни танкери в района, предаде ДПА.

„Енергията не трябва да се превръща в оръжие на войната“, заяви Мадуро в писмо до държавите членки на ООН, което външният министър Иван Хил прочете на пресконференция вчера.

В писмото Мадуро осъжда атаките на САЩ срещу предполагаеми плавателни съдове за трафик на наркотици, за които той твърди, че са довели до смъртта на над 100 души през последните месеци, както и блокадата на петролни танкери, пътуващи към или от Венецуела.

„Ако едностранното използване на сила, екзекуцията на цивилни, пиратството и разграбването на ресурсите на суверенни държави бъдат толерирани, светът се насочва към глобална конфронтация с непредсказуеми мащаби“, се казва в писмото.

Бреговата охрана на САЩ, която действа под ръководството на министерството на вътрешната сигурност, наскоро задържа два петролни танкера в Карибско море. От неделя насам тя също така следи трети кораб, за който според медийни съобщения се смята, че е част от т.нар. „сенчест флот“, който Венецуела използва, за да заобикаля санкциите.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп наскоро обяви, че ще наложи „пълна и тотална блокада на всички санкционирани петролни танкери, влизащи във и излизащи от Венецуела“. Тръмп оправда мярката с твърдението, че южноамериканската страна е откраднала петрол, земя и други активи от САЩ, които трябва да бъдат върнати.