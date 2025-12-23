Тръмп заяви, че ще бъде по-разумно за Мадуро да си тръгне

Подробно търсене

Снимка: AP Photo/Alex Brandon
Мар а Лаго,  
23.12.2025 02:05
Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че ще бъде по-разумно за Николас Мадуро да си тръгне, предаде Франс прес.

Това е ясно послание, отправено към венецуелския лидер в момент, в който САЩ засилват натиска над Каракас, отбелязва агенцията.

"Той ще реши какво иска да прави“, каза Тръмп и в отговор на журналистически въпрос дали целта на Вашингтон е да принуди венецуелския лидер да напусне властта, Тръмп отвърна: „Мисля, че ще бъде разумно от негова страна“.

Вчера американската министърка на вътрешната сигурност Кристи Ноум заяви също, че Мадуро трябва да си тръгне. Пред „Фокс нюз“ тя коментира задържането от САЩ на два кораба напът за или от Венецуела и преследването на трети плавателен съд. „Ние не се задоволяваме да прехващаме тези кораби, ние също така изпращаме послание на целия свят, за да кажем, че незаконните дейности, с които се занимава Мадуро, са нетърпими и че той трябва да си тръгне“, заяви Ноум.

Вашингтон обвинява Мадуро, че е начело на наркокартел, дефиниран като терористична организация и обяви награда от 50 милиона долара за информация, която ще доведе до ареста на венецуелския лидер.

САЩ прати флотилия от военни кораби в Карибите, сред които и най-големия си самолетоносач. На няколко пъти американски самолети прелетяха покрай венецуелските брегове в последните седмици. Освен това американските сили извършиха и серия от удари по кораби, за които предполагат, че транспортират наркотици в Карибите и в източната част на Тихия океан, при което загинаха най-малко 104 души

Администрацията на Тръмп казва, че целта на тези удари е борба срещу трафика на дрога. Според началничката на канцеларията на Тръмп – Сюзи Уайлс, обаче целта е Мадуро да отстъпи. Тя заяви това в интервю за „Венити феър“. Държавният секретар на САЩ Марко Рубио пък заяви, че настоящото статукво с венецуелския режим е нетърпимо за САЩ и целта е да се промени динамиката, поради тази причина Тръмп предприема всички тези действия.                
                 

 

