Британски и френски издания коментират ескалацията на напрежението между САЩ и Венецуела

Русия и Китай обещават подкрепа за Венецуела, докато Тръмп засилва натиска върху Мадуро, пише в заглавие британският в. "Гардиън".

На фона на съобщенията за забавяне на дейността на венецуелските пристанища американският президент Доналд Тръмп отново призова венецуелския си колега Николас Мадуро да се оттегли и повтори, че САЩ ще задържат или продадат петрола, който са конфискували край бреговете на Венецуела през последните седмици.

На въпрос дали целта му е да принуди Мадуро да се оттегли, Тръмп отговори пред журналисти: "Мисля, че би било разумно от негова страна да го направи".

"Ако той иска да направи нещо, ако се опита да играе твърдо, това ще е последният път, когато изобщо ще може да играе твърдо", каза още американският президент.

След като миналата седмица Тръмп обяви блокада на всички санкционирани петролни танкери, пристигащи и отплаващи от Венецуела, товаренето на танкери в пристанищата на страната се забави, като повечето кораби превозват петрол и петролни продукти само между вътрешни пристанища, съобщава агенция Ройтерс. Броят на натоварените танкери, които не са отплавали, се е увеличил през последните дни, като милиони барели венецуелски петрол остават на борда на корабите, а клиентите изискват по-големи отстъпки и промени в договорите, за да предприемат рисковани пътувания извън водите на страната, отбелязва "Гардиън".

Китайското външно министерство заяви вчера, че задържането на кораби на друга държава е сериозно нарушение на международното право, след като в събота САЩ задържаха петролен танкер, пътуващ за Китай, край бреговете на Венецуела.

Танкерът, за който Белият дом заяви, че е част от сенчестия флот на Венецуела и превозва санкциониран петрол, понастоящем не е санкциониран от САЩ. Въпреки това външният министър на Панама заяви, че супертанкерът "Сенчърис" (Centuries) , който плаваше под панамски флаг, когато беше задържан в събота, не е спазил морските правила на страната, като е променил името си и е изключил транспондера си, превозвайки петрол от Венецуела.

Венецуела има право да развива отношения с други страни, заяви говорителят на китайското външно министерство Лин Цзян на ежедневната си пресконференция и добави, че Китай се противопоставя на всички "едностранни и незаконни" санкции.

Китай е най-големият купувач на венецуелски суров петрол, който съставлява около 4% от неговия внос на петрол, посочва "Гардиън".

Външните министри на Русия и Венецуела - Сергей Лавров и Иван Хил, вчера разкритикуваха действията на САЩ.

Руското външно министерство заяви, че двамата министри са изразили "дълбоко безпокойство от ескалацията на действията на Вашингтон в Карибско море, които могат да имат сериозни последствия за региона и да застрашат международното корабоплаване".

"Руската страна потвърди пълната си подкрепа и солидарност с венецуелското ръководство и народ в настоящия контекст", се казва още в изявлението.

Тръмп заяви, че за Мадуро би било "разумно" да се оттегли, а Москва увери Каракас в подкрепата си, извежда в заглавие френският в. "Фигаро".

Американският президент подчерта, че САЩ са разположили "гигантска армада" в Карибско море, включително най-големия самолетоносач в света.

В реч, за която не е ясно дали е била произнесена преди или след изявленията на Доналд Тръмп, Мадуро заяви, че американският президент "би се справял по-добре (...), ако се занимаваше с проблемите на собствената си страна", а не с тези на Венецуела. Вчера той получи силна подкрепа от Русия, в навечерието на заседание на Съвета за сигурност на ООН, посветено на кризата между Вашингтон и Каракас.

Доналд Тръмп повтори вчера обвиненията си, че Венецуела е направила "ужасни неща на САЩ", като е изпратила там "престъпници, затворници, наркотрафиканти, психично болни и некадърници".

"Президентът Тръмп би могъл да се справи по-добре в своята страна и по света. Той би се справил по-добре в собствената си страна по икономическите и социални въпроси и би се справил по-добре в света, ако се занимаваше с делата на своята страна", заяви от своя страна Мадуро. "Не е възможно той да посвещава 70 процента от речите и изявленията си и от времето си на Венецуела. А САЩ? Бедните САЩ, които имат нужда от жилища и от работни места, които той да създаде? Нека всеки се грижи за страната си!", посочи венецуелският президент.

"Честно казано, ако отново разговарям с него (с Тръмп), ще му кажа: "Нека всеки да си гледа вътрешните дела. Тук, във Венецуела, ние се занимаваме с нашите си дела, с венецуелските дела", допълни Мадуро.

Освен че наскоро обявиха морска блокада на всички санкционирани танкери от Венецуела, от септември насам САЩ нанасят удари срещу плавателни съдове, които обвиняват в трафик на наркотици, в Карибско море и Тихия океан. Нов удар в източната част на Тихия океан вчера взе една жертва, с което броят на убитите при американски удари достигна най-малко 105 души, отбелязва "Фигаро".

Венецуелският външен министър Иван Хил съобщи вчера, че е провел телефонен разговор с руския си колега Сергей Лавров, като посочи, че двамата са "разгледали агресивните действия и грубите нарушения на международното право", включително "атаките срещу кораби, извънсъдебните екзекуции и незаконните актове на пиратство, извършени от правителството на САЩ".

Изповядващият идеите на социализма Мадуро е верен съюзник на руския президент Владимир Путин, когото подкрепи още в първите дни на руската инвазия в Украйна, посочва "Фигаро".

В писмо до членовете на Съвета за сигурност на ООН Мадуро заяви, че "държавното пиратство" на САЩ "представлява пряка заплаха за международния правен ред и световната сигурност". САЩ от своя страна обвиняват Венецуела, че използва петрола, основното си богатство, за да финансира "наркотероризъм, трафик на хора, убийства и отвличания".

Каракас отрича всякаква връзка с трафика на наркотици и твърди, че Вашингтон се опитва да свали Мадуро, за да се сдобие с петролните запаси на страната, които са най-големите в света, отбелязва "Фигаро".