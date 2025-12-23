Райнметал“ е сключила договор за доставка на технологии с полската технологична компания

Германската отбранителна група „Райнметал“ обяви, че сключила договор за доставка на технологии с полската технологична компания САТИМ, предаде ДПА.

Съгласно споразумението САТИМ ще бъде доставчик на технологии, предоставяйки базиран на изкуствения интелект анализ на изображения от радар със синтетична апертура, който преобразува сложни радарни данни в полезна информация.

По този начин „Райнметал“ ще укрепи своите разузнавателни и наблюдателни способности и ще подобри осведомеността в областта на отбраната, която ще бъде от полза за клиентите. Договорът има за цел да подкрепи и програма за сателитно разузнаване за Бундесвера.