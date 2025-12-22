Над 1500 бегачи участваха в нощно бягане през покрития пазар „Капалъ чаршъ“ в Истанбул, за да отбележат най-дългата нощ в годината

Повече от 1500 бегачи са се включили в нощно бягане през покрития пазар „Капалъ чаршъ“ в Истанбул в неделя вечерта, за да отбележат най-дългата нощ в годината с уникално спортно събитие, съобщи сайтът „Хюриет дейли нюз“.

В маршрута на необичайната надпревара са включени историческите площади „Чемберлиташ“ и „Беязит“ и няколко от търговските улици, които са част от покрития пазар „Капалъ чаршъ“, като общата дължина на трасето е била пет километра. Всички финиширали състезанието са получили медали за участие, а специални награди са били връчени на атлетите, завършили в челната тройка при мъжете и при жените.

В същата нощ по инициатива на местните власти в западния турски град Измир също е организирано нощно бягане под мотото „донеси своята светлина“, отбелязва „Хюриет дейли нюз“, като посочва, че над 2000 бегачи и близо 500 колоездачи са преминали 6,5-километровото трасе, минаващо по крайбрежната алея на града.