АНА-МПА: Гръцкият премиер Кириакос Мицотакис се срещна с президента на Палестинската автономия Махмуд Абас

Гръцкият министър-председател Кириакос Мицотакис се срещна днес с президента на Палестинската автономия Махмуд Абас в Рамала и изрази подкрепата на Гърция за Палестинската автономия като единствения легитимен представител на палестинския народ. Тази позиция се подчертава от факта, че това е първото посещение на гръцки министър-председател в Рамала от 2015 г. насам и първото посещение на европейски лидер след стартирането на първата фаза на мирния план за Газа през октомври, предаде за БТА гръцката агенция АНА-МПА.

Мицотакис подчерта, че Гърция е готова да допринесе за възстановяването на Газа и за установяване на условия за сигурност, като същевременно изтъкна значението на палестинското участие в прилагането на мирния план. Той подчерта, че Гърция последователно допринася за подпомагане на жителите на Газа, като винаги дава приоритет на защитата на цивилното население, и е организирала лечението на деца, спасени от войната, в гръцки болници.

Той отбеляза също, че Гърция като партньор и приятел на всички държави в региона винаги действа като надежден и честен събеседник и е непоколебимо готова да допринесе за диалога. В този контекст той повтори, че Гърция, като член на Европейския съюз и Съвета за сигурност на ООН, твърдо подкрепя възобновяването на политическия процес с цел постигане на решение на палестинския въпрос чрез създаване на две държави.

Мицотакис също така подчерта значението на програмата за реформи, изпълнявана от Палестинската автономия, добавяйки, че успешното прилагане на тези реформи ще подобри оперативните ѝ способности и ще допринесе решително за изграждането на климат на доверие между страните.

(Това е новина от деня в Гърция, избрана от агенция АНА-МПА за публикуване от БТА съгласно споразумението за обмен на информация и професионално сътрудничество, което предвижда всеки ден националните информационни агенции на България и Гърция да си разменят директно избрана от другата агенция новина на деня от съответната страна, а другата агенция да я публикува на своя интернет сайт с изрично посочване и цитиране на партньора й като източник.)