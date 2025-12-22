Висшият съвет на магистратите в Румъния атакува предложението на президента за референдум с мотива, че това е пряка намеса в съдебната власт

Румънският президент Никушор Дан все още не е представил конкретния начин, по който възнамерява да организира референдум сред магистратите, заяви в кулоарите на парламента министърът на правосъдието Раду Маринеску, цитиран от местните медии.

По думите му едва след изясняване на този подход ще може да се определи дали процедурата е законна или не. Ресорният министър каза още, че не е бил поканен на днешните дискусии с магистрати в президентския дворец Котрочени във връзка с проблемите в правосъдната система.

На този фон прокурорската секция на Висшия съвет на магистратите в Румъния (централният орган, който управлява съдийската и прокурорската професия, отговаряйки за назначаването, кариерното развитие и независимостта на съдебната система в страната – бел.ред.) атакува предложението на държавния глава за референдум с мотива, че това е пряка намеса в съдебната власт.

Оттам заявиха, че от май тази година многократно са отправяли покани до Никушор Дан да присъства на пленарни заседания, оценявайки, че „евентуален диалог би изяснил много от неяснотите, които бяха споменати наскоро“.

Реакцията идва, след като в неделя Дан обяви, че през януари ще инициира референдум сред магистратите, за да се определи дали „Висшият съвет на магистратите действа в обществен интерес или действа в интерес на една група вътре в съдебната система“.

До този развой на събитията се стигна след публикуването и излъчването на документалния филм „Правосъдие в плен“ на новинарския сайт „Рекордер“, в който няколко бивши и настоящи магистрати говорят за натиск върху съдебната система. Разследването предизвика вълна от протести в цялата страна.