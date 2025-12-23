Американски съдия разпореди връщането в САЩ на 137 венецуелци, депортирани в Салвадор

Подробно търсене

Габриела Големанска
Протест срещу депортирането на Венецуелци от САЩ в Салвадор, организиран в Каракас, снимка: AP Photo/Ariana Cubillos
Вашингтон,  
23.12.2025 04:00
Американски съдия разпореди връщането на 137 венецуелци, депортирани в Салвадор, предаде Ройтерс, като се позова на информация на „Блумбърг“.

Депортираните венецуелци са били вкарани в затвор в централноамериканската страна по обвинение във връзки с престъпни банди. Те са били депортирани от САЩ в Салвадор през март.

Но сега американският окръжен съдия Джеймс Боасбърг постанови, че тяхното извеждане от САЩ е нарушило правото им на справедлив процес и те имат право да се върнат в съда в САЩ, за да оспорят депортирането си. Администрацията на Тръмп трябва да представи план, който да позволи тяхното завръщане в рамките на две седмици, постанови съдията.

