Премиерите на Израел и Гърция проведоха стратегически разговори в Йерусалим

Израелският премиер Бенямин Нетаняху проведе стратегически разговори с гръцкия си колега Кириакос Мицотакис днес в Йерусалим, предаде ДПА.

Основната тема беше засилване на сътрудничеството в областите на отбраната, сигурността, енергетиката, свързаността, управлението на бедствия и иновациите. Тристранна среща с президента на Кипър Никос Христодулидис се очаква да се проведе след този разговор.

На фона на все по-неприятелското отношение на Турция към Израел, отчасти заради войната в Газа, еврейската държава се сближава с Гърция и Кипър. И двете страни се смятат за съперници на Анкара в Средиземноморския регион, отбелязва агенцията.

Според източници от кипърското правителство се обмисля по-тясно военно сътрудничество с Израел. Армиите на трите страни често провеждат съвместни учения, а през септември Кипър разположи система за противовъздушна отбрана "Барак", закупена от Израел.

Медийни публикации сочат, че се обсъжда създаването на съвместни бързо реагиращи сили с общо 2500 войници. Планът е да има 1000 войници от Гърция, 1000 от Израел и 500 от Кипър.

Тези сили могат да имат достъп до кораби, самолети и инфраструктура в Кипър, на гръцки остров и в Израел, както и по една ескадрила от гръцките и израелските военновъздушни сили. Дали тези планове ще се осъществят на практика, предстои да се види.

Преди посещението си в Израел, гръцкият премиер се срещна и с палестинския президент Махмуд Абас в Рамала. Гърция поддържа позицията, че решение на конфликта в Близкия изток може да се постигне само на основата на две отделни държави.

Освен това Атина обмисля да участва във възстановяването на ивицата Газа и в международни сили за стабилизиране, които да бъдат изпратени там.