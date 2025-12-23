Подробно търсене

САЩ одобряват продажбата на модерни ракети и свързано с тях оборудване на Дания за около 951 милиона долара.

Габриела Големанска
Снимка: AP Photo/J. Scott Applewhite, File
Вашингтон,  
23.12.2025 02:53
 (БТА)

Държавният департамент на САЩ одобри евентуална продажба на модерни ракети въздух-въздух със среден обсег и свързано с тях оборудване на Дания на приблизителна стойност до 951 милиона долара. Новината за одобрената продажба беше съобщена от Пентагона, предаде Ройтерс.

Основният изпълнител на продажбата е „Ар Ти Екс корпорейшън“.

