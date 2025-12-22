Антиправителствен протест се проведе в Тирана

Обвинения в корупция породиха протести в албанската столица Тирана срещу правителството на албанския премиер Еди Рама, предаде Ройтерс.

Протестиращите там хвърляха пиратки по сградата, в която се помещава канцеларията на премиера. Те настояха кабинетът да подаде оставка, след като прокурори повдигнаха обвинения срещу заместник премиера за предполагаема корупция.

Политическото напрежение в Албания ескалира в последните седмици, след като се появиха твърденията за корупция, отправени срещу вицепремиерката Белинда Балуку. Заедно с няколко официални представители и няколко компании Балуку е обвинявана, че е използвала държавни средства за фаворизиране на някои компании в големи инфраструктурни проекти. По време на изслушване в парламента миналия месец Балуку определи обвиненията като инсинуации и очерняне, като полуистини и лъжи. Тя каза, че сътрудничи с правосъдието.

Специалната прокуратура, която работи по случаи, свързани с корупцията и организираната престъпност, поиска снемане на имунитета на Балуку и ареста й. Не е ясно кога парламентът, в който управляващата партия на премиера Рама има мнозинство, ще гласува по това искане.

Тази вечер по време на протестите полицията защитаваше сградата на правителството, но не отблъсна протестиращите, отбелязва Ройтерс.

"Писна ни, защото тук става дума за десетки милиони откраднати евро и Балуку не подава оставка. Това е непочтено“, заяви един от протестиращите, представил се като Арбен Суло.

Балуку, освен вицепремиер, е и начело на министерството на инфраструктурата, което борави със стотици милиони евро за реализиране на такива проекти, като изграждане на пътища, мостове и тунели.