Габриела Големанска
Кола се вряза в хора на автобусна спирка в Германия и 3 души бяха ранени
Снимка: БТА
Берлин,  
23.12.2025 00:49
Кола се вряза в автобусна спирка в германския град Гисен, на 53 километра северно от Франкфурт, предаде Асошиейтед прес. Трима души бяха ранени, един от които е в сериозно състояние. 

Водачът на превозното средство, 32-годишен мъж от Азербайджан и жител на Гисен, е бил откаран в ареста.

Точните обстоятелства на инцидента все още не са ясни, заяви полицията. Води се разследване.

Водачът първо е ударил колата си в две други коли, пътуващи в същата посока, преди да се блъсне в хора на автобусна спирка. После колата продължила курса си, преди да бъде спряна от полицията и водачът да бъде задържан.

