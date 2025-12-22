Ройтерс: Администрацията на Тръмп връща във Вашингтон близо 30 посланици и други висши дипломати

Администрацията на президента на САЩ Доналд Тръмп връща обратно във Вашингтон близо 30 посланици и други високопоставени дипломати, за да гарантира, че посолствата ще отразяват приоритетите на президентската политика, водена според принципа „Америка на първо място“. Според критици на тази мярка тя ще подкопае доверието в САЩ зад граница, отбелязва Ройтерс.

Държавният департамент отказа да предостави списък на дипломатите, които ще бъдат върнати. Високопоставен представител на Държавния департамент заяви днес, че тази стъпка на администрацията на Тръмп е стандартен процес за всяка една администрация, но критици твърдят, че не е така.

"Един посланик това е личен представител на президента и е право на президента да гарантира, че той има представители в тези страни, които постигат напредък по дневния ред на програмата „Америка на първо място“, заяви представителят.

Близо 30 са високопоставените дипломати, получили разпореждане да се върнат във Вашингтон. Върнатите дипломати са били приканени да намерят нови роли в Държавния департамент. Те са били на постове в по-малки страни, в които най-висшият представител на САЩ е обичайно от Дипломатическата служба, съставена от дипломати от кариерата, които не са последователи на политическа партия, казват запознати представители.

Асоциацията на служителите в Дипломатическа служба, представляваща външнополитическите представители, заяви че се опитва да потвърди кои дипломати ще бъдат върнати във Вашингтон. Някои от тези дипломати са казали, че са били информирани за това решение по телефона, без допълнително обяснение. Според Ники Геймър, говорител на Асоциацията тази процедура е "доста нередовна". „Внезапните, необясними отзовавания отразяват същия модел на институционален саботаж и политизиране, който според данните от наше проучван вече вреди на морала, ефективността и доверието в САЩ в чужбина“, заяви говорителят Ники Геймър в имейл. Държавният департамент отказа да коментира изказването на Геймър.

Тръмп се опитва да постави лоялни на него хора на високопоставени постове, откакто се върна на президентския пост в началото на годината. По време на първия си президентски мандат той имаше проблеми с прокарване на външнополитическите си приоритети.

Сега връщането на дипломатите идва в момент, в който 80 посланически поста остават все още вакантни, подчерта Джийн Шахийн, най-висшият представител на Демократическата партия в комисията по външни отношения в Сената на американския Конгрес. Според него по този начин Тръмп се отказва от лидерската роля на САЩ и я дава на Китай и на Русия, като отстранява квалифицирани посланици от кариерата, които са служили предано на САЩ, независимо кой е бил на власт там. Това прави Америка по-малко сигурна, по-малко силна и по-малко просперираща, казва сенаторът.