АЗЕРТАДЖ: Конференция на тема "Дигитализация, изкуствен интелект и медийна грамотност" започна в Баку

Конференция на тема "Дигитализация, изкуствен интелект и медийна грамотност" започна в Баку като част от Седмицата на медийната грамотност, организирана от Агенцията за развитие на медиите, съобщи азербайджанската новинарска агенция АЗЕРТАДЖ.

Конференцията има за цел да подобри медийната грамотност, да оцени информацията в контекста на дигиталната трансформация и да обсъди въздействието на изкуствения интелект върху медийната среда.

По време на събитието бе прожектиран и видеоклип на тема медийна грамотност.

