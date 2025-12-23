Подробно търсене

АЗЕРТАДЖ: Конференция на тема "Дигитализация, изкуствен интелект и медийна грамотност" започна в Баку

Габриела Иванова
АЗЕРТАДЖ: Конференция на тема "Дигитализация, изкуствен интелект и медийна грамотност" започна в Баку
АЗЕРТАДЖ: Конференция на тема "Дигитализация, изкуствен интелект и медийна грамотност" започна в Баку
Снимка: АЗЕРТАДЖ
Баку,  
23.12.2025 03:21
 (БТА)

Конференция на тема "Дигитализация, изкуствен интелект и медийна грамотност" започна в Баку като част от Седмицата на медийната грамотност, организирана от Агенцията за развитие на медиите, съобщи азербайджанската новинарска агенция АЗЕРТАДЖ.

Конференцията има за цел да подобри медийната грамотност, да оцени информацията в контекста на дигиталната трансформация и да обсъди въздействието на изкуствения интелект върху медийната среда.

По време на събитието бе прожектиран и видеоклип на тема медийна грамотност.

(Тази информация се разпространява по споразумение между БТА и АЗЕРТАДЖ)

/ГГ/

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 05:37 на 23.12.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация