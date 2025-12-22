Община Цар Калоян предоставя на земеделски стопани за ползване полски пътища

Община Цар Калоян да предостави за ползване на земеделски стопани полски пътища, реши Общинският съвет в града. Искането за предоставянето на имотите на собствениците и ползвателите на земеделски земи, участващи в споразумения за създаване на масиви в землищата на населените места в общината за стопанската 2025-2026 г., е внесено от директора на Областната дирекция „Земеделие“ в Разград. Към него са приложени заповеди и регистър на имотите, заяви при представянето на докладната записка зам.-кметът Шукри Джамферов. Той обясни, че въз основа на липсата на достигната най-висока тръжна цена за подобни имоти, цената за ползване е определена според средногодишното рентно плащане за 2024/2025 г., като за Цар Калоян тя е 62 лв./дка, а за селата Костанденец и Езерче е 70 лв./дка.

С решението си общинските съветници разпоредиха средствата, събрани от рентното плащане, както и от наложените глоби и имуществени санкции, да се използват за трасиране и поддържане на полските пътища, както и за почистване на самозалесили се земеделски земи, общинска собственост.