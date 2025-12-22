Подробно търсене

Свързаният с Венецуела танкер, който беше задържан от САЩ, не е спазил панамските закони за корабоплаването, съобщи външният министър на Панама

Елена Инджева
Свързаният с Венецуела танкер, който беше задържан от САЩ, не е спазил панамските закони за корабоплаването, съобщи външният министър на Панама
Свързаният с Венецуела танкер, който беше задържан от САЩ, не е спазил панамските закони за корабоплаването, съобщи външният министър на Панама
Илюстративна снимка: американски военни задържат петролен танкер край бреговете на Венецуела, 10 декември 2025 г. Снимка: Канцеларията на министърката на провосъдието и главен прокурор на САЩ Пам Бонди чрез АП
Панама,  
22.12.2025 22:26
 (БТА)

Външният министър на Панама заяви днес, че петролният танкер, който наскоро беше задържан от САЩ и е плавал под флага на Панама, не е спазил панамските закони за корабоплаване, предаде Ройтерс.

Танкерът е изключил транспондера си, докато е плавал извън водите на Венецуела, превозвайки суров петрол.

Външният министър Хавиер Мартинес-Ача добави в телевизионно интервю, че Панама ще предприеме съответните мерки. Той не даде повече подробности.

Страна, която предоставя флага си на кораб, официално добавен в нейния регистър, може да отмени регистрацията на кораба, ако разследване установи, че той не е спазвал правилата за корабоплаване.

Супертанкерът „Сенчърис“ (Centuries) е бил натоварен с не повече от 2 милиона барела венецуелски суров нефт. След напускането на Венецуела, плаващият под панамски флаг танкерът беше преследван от американската брегова охрана в събота.

 

/ИТ/

Свързани новини

21.12.2025 18:34

САЩ преследват трети петролен танкер близо до Венецуела, съобщиха официални представители

САЩ преследват петролен танкер в международни води край Венецуела, съобщиха днес официални представители пред Ройтерс. Това е втората подобна операция през уикенда и третата за по-малко от седмица, отбелязва агенцията.
21.12.2025 03:36

Венецуела обяви, че Иран ѝ е предложил помощ в случай на конфликт със САЩ

Венецуела обяви, че Иран ѝ е предложил помощ в случай на конфликт със САЩ, предаде Франс прес. Венецуелският министър на външните работи Иван Хил каза, че предложението е било отправено от иранския му колега Абас Арагчи в телефонен разговор вчера.
20.12.2025 23:25

САЩ потвърдиха, че са задържали още един санкциониран петролен танкер край Венецуела

Бреговата охрана на САЩ задържа днес край Венецуела санкциониран петролен танкер, предаде ДПА, като се позова на няколко американски медии. Това е вторият подобен случай този месец. Танкерът е бил задържан в международни води край бреговете на
20.12.2025 17:58

Военна интервенция във Венецуела би довела до хуманитарна катастрофа, предупреди бразилският президент

Въоръжено нахлуване на САЩ във Венецуела би било хуманитарна катастрофа, заяви бразилският президент Луиз Инасио Лула да Силва при откриването на срещата на върха на Меркосур в бразилския град Фос до Игуасо, щата Парана, предаде Франс прес.
17.12.2025 05:30

Тръмп нареди блокада на „санкционираните петролни танкери“ към Венецуела, засилвайки натиска върху Мадуро

Президентът на САЩ Доналд Тръмп нареди блокада на всички „санкционирани петролни танкери“ към Венецуела, засилвайки натиска върху лидера на страната Николас Мадуро, предаде Асошиейтед прес. Агенцията отбелязва, че това явно цели задушаване на

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 23:27 на 22.12.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация