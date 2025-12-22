Подробно търсене

Мъж беше обвинен за многократно дрогиране и изнасилване на съпругата си, а още петима други мъже за изнасилването й във Великобритания

Валерия Динкова
Великобритания
Лондон,  
22.12.2025 22:22
 (БТА)

Гражданин на Великобритания на 49 г. беше обвинен в многократно дрогиране и изнасилване на вече бившата си съпруга, докато петима други мъже бяха обвинени за изнасилването на същата жена, предаде Франс прес, позовавайки се на изявление на британската полиция.

Предполагаемата жертва – 48-годишната Джоан Йънг – се е отказала от правото си на анонимност, съобщи полицията в Уилтшир.

Полицията обвини бившия ѝ съпруг Филип Йънг, който е арестуван и задържан, че й е „давал вещество с намерението да я упои или да я подчини, за да има сексуален контакт с нея“.

Той е обвинен за общо 56 сексуални престъпления, включително голям брой изнасилвания,  воайорство и притежание на непристойни изображения на деца.

Предполага се, че престъпленията са извършвани в продължение на 13 години от 2010 до 2023 г.

Филип Йънг трябва да се яви пред съда в Суиндън  - град, разположен западно от Лондон, утре.

Заедно с него пред съда ще се изправят и петима мъже, обвинени за изнасилване на Джоан Йънг. Те са на възраст между 31 и 61 г., а поне трима от тях са от Суиндън, където живее и Филип Йънг.

Разследването, довело до тези обвинения, беше "сложно“, заяви в изявление началникът на полицията в Уилтшир Джеф Смит.

Той каза, че Джоан Йънг е решила да се откаже от правото си на анонимност "след многобройни разговори с разследващите и социалните служби“.  

Този случай напомня за французойката Жизел Пелико, която е била изнасилвана в продължение на десетилетие в дома си в Мазан (Южна Франция) от десетки мъже, намирани в интернет от съпруга ѝ – Доминик Пелико – който я е дрогирал преди това.

Тя се превърна в световен символ на борбата срещу сексуалното насилие, подчинението чрез дрогиране и с отказа си делото срещу съпруга ѝ да се гледа при закрити врата, за да се прехвърли срамът от жертвата върху насилника.

/ИТ/

