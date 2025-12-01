С хоро, музика и скандирания "оставка" продължава протестът срещу бюджета за 2026 г. пред Народното събрание в София. Част от събралите се играха народни танци, докато от сцената на протеста звучеше музикално изпълнение с гайда. На няколко пъти протестиращите скандираха "оставка".

Със светлина на сградата на парламента беше изписано "оставка и затвор". От организаторите призоваха протестът да бъде мирен, а когато има провокации - да бъдат снимани, след което ще бъдат изпратени на МВР.

На протеста се веят знамената на България и Европейския съюз. Пред сградата на парламента бяха издигнати два плаката: "Поколението Z идва" и "Млада България без мафия".

Според Найо Тицин от пресцентъра на "Продължаваме Промяната" (ПП) събралите се граждани са над 50 хиляди. Той заяви, че получават сигнали за хора, държани в метрото. Призова властите да ги пуснат, ако това е вярно.

Множество граждани вече са в т.нар. Триъгълник на властта за протеста срещу бюджета за 2026 г., събралите се скандират "оставка", а по-рано те започнаха да се събрат пред Министерски съвет.

Миналата седмица отново имаше протест срещу приемането на бюджета за 2026 г., който изпълни площада между сградите на Народното събрание, Министерския съвет и президентството. На следваща сутрин председателят на ГЕРБ Бойко Борисов съобщи, че е казал на премиера и министъра на финансите да изтеглят бюджета. По-късно премиерът Росен Желязков заяви, че ще бъде направен опит за възстановяване на диалога със синдикати и работодатели, а в петък министърът на финансите Теменужка Петкова заяви, че предстои нова среща със социалните партньори.

В петък Бойко Борисов начерта три варианта за бъдещето на бюджета. След като бюджетът не беше изтеглен, се стигна до спор в кулоарите на парламента между Бойко Борисов, председателят на „Продължаваме Промяната“ Асен Василев и съпредседателят на „Да, България“ Ивайло Мирчев, а Асен Василев заяви, че ще има нов протест.

По-рано днес Столичната дирекция на вътрешните работи съобщи, че преди, по време и след провеждането на протеста тази вечер в центъра на София полицейските служители ще следят за опазването на обществения ред и недопускането на инциденти на територията на града.