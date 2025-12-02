Движението в района на парламента е възстановено

site.btaДвижението в района на парламента е възстановено
Движението на автомобили в района на парламента е възстановено.
Продължава да има полицейско присъствие. Пред Народното събрание до след един часа след полунощ имаше събрали се хора. На няколко пъти полицейски бусове и коли опитаха да преминат по пл. "Княз Александър I", но събралите се хора не ги допуснаха. Полицаи няколко пъти опитаха да разговарят с тях. Черна цивилна кола с включени светлини също опита да премине, хората не позволиха, след което полицаите накараха събралите се да освободят булеварда за движение.
/ЛРМ/
