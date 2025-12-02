Движението в района на парламента е възстановено

Подробно търсене

Николай Трифонов
Снимка: Милена Стойкова/БТА
София,  
02.12.2025 01:52
Движението на автомобили в района на парламента е възстановено.

Продължава да има полицейско присъствие. Пред Народното събрание до след един часа след полунощ имаше събрали се хора. На няколко пъти полицейски бусове и коли опитаха да преминат по пл. "Княз Александър I", но събралите се хора не ги допуснаха. Полицаи няколко пъти опитаха да разговарят с тях. Черна цивилна кола с включени светлини също опита да премине, хората не позволиха, след което полицаите накараха събралите се да освободят булеварда за движение. 

02.12.2025 00:44

Протестът пред Народното събрание продължава

Протесът пред Народното събрание продължава. Протестиращите скандират "оставка" и "пазите престъпници". В района има засилено полицейско присъствие. Полицаи с щитове са застанали на булеварда пред парламента. Бусове с жандармерия и линейка бяха
01.12.2025 23:55

Най-големият мирен протест от много години насам беше опорочен от една група качулати хулигани, заяви кметът Васил Терзиев

Най-големият мирен протест от много години насам беше опорочен от една група качулати хулигани, заяви в ефира на Българската национална телевизия (БНТ) кметът Васил Терзиев по повод протеста тази вечер. Изключително болезнено е да наблюдавам как се
01.12.2025 23:45

Вече няма хора пред централата на "ДПС - Ново начало"

Вече няма протестиращи пред централата на "ДПС - Ново начало". Полицаите започнаха да изтласкват част от по-буйните останали групички в различни посоки. Репортер на БТА видя, че има запалени контейнери на бул. "Янко Сакъзов" в близост до парк
01.12.2025 22:30

Асен Василев поиска оставката на министъра на вътрешните работи Даниел Митов

  Председателят на „ПродължаВаме промяната" Асен ВасилеВ noucka оставката на министьра на Вътрешните работи Даниел МитоВ. Пред БТА ВасилеВ обяви, че МитоВ е услял „от мирен протест и мирно шествие да позволи azumku ga удрят полицаи". Според Асен
01.12.2025 21:20

На участието на младите хора в протеста акцентираха изказващите се от трибуната в т.нар. Триъгълник на властта

Организатори на протеста срещу бюджет 2026 г. се обърнаха към протестиращите граждани от сцена, разположена в Триъгълника на властта. Протестът беше подкрепен и от адвокат Велислав Величков от „Правосъдие за всеки“. Той определи демонстрацията като
01.12.2025 20:24

С хоро, музика и скандирания "оставка" продължава протестът срещу бюджета за 2026 г. пред Народното събрание в София

С хоро, музика и скандирания "оставка" продължава протестът срещу бюджета за 2026 г. пред Народното събрание в София. Част от събралите се играха народни танци, докато от сцената на протеста звучеше музикално изпълнение с гайда. На няколко пъти протестиращите скандираха "оставка".

