Подробно търсене

Над 10 души са задържани на протеста в центъра на София по данни на СДВР

Константин Костов
Над 10 души са задържани на протеста в центъра на София по данни на СДВР
Над 10 души са задържани на протеста в центъра на София по данни на СДВР
БТА, София (1 декември 2025) Протестиращи граждани хвърлят пластмасови и стъклени бутилки, бомбички, камъни и други предмети в центъра на София. Снимка: Минко Чернев/БТА (ПБ)
София,  
01.12.2025 23:49
 (БТА)

Над 10 души са задържани на протеста в центъра на София, казаха за БТА от СДВР. Един полицай е със счупен крак, друг служител на реда е откаран в болница. 

Събрали се пред централата на ДПС хвърлят пластмасови и стъклени бутилки, бомбички, камъни и други предмети по сградата на централата на "ДПС-Ново начало" в София и по полицаите, които я охраняват. На улицата горят кофи и други предмети.

 

/ЕП/

В допълнение

Избиране на снимки

Моля потвърдете избраните снимки. Това действие не е свързано с плащане. Ако продължите, избраните снимки ще бъдат извадени от баланса на вашите активни абонаментни пакети.

Изтегляне на снимки

Моля потвърдете изтеглянето на избраните снимката/ите

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 00:02 на 02.12.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация