Над 10 души са задържани на протеста в центъра на София по данни на СДВР

site.btaНад 10 души са задържани на протеста в центъра на София по данни на СДВР
Над 10 души са задържани на протеста в центъра на София, казаха за БТА от СДВР. Един полицай е със счупен крак, друг служител на реда е откаран в болница.
Събрали се пред централата на ДПС хвърлят пластмасови и стъклени бутилки, бомбички, камъни и други предмети по сградата на централата на "ДПС-Ново начало" в София и по полицаите, които я охраняват. На улицата горят кофи и други предмети.
/ЕП/
