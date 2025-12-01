Над 10 души са задържани на протеста в центъра на София по данни на СДВР

Над 10 души са задържани на протеста в центъра на София, казаха за БТА от СДВР. Един полицай е със счупен крак, друг служител на реда е откаран в болница.

Събрали се пред централата на ДПС хвърлят пластмасови и стъклени бутилки, бомбички, камъни и други предмети по сградата на централата на "ДПС-Ново начало" в София и по полицаите, които я охраняват. На улицата горят кофи и други предмети.