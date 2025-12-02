Това няма нищо общо с мирен протест, това са умишлени действия на подготвени групи от хора, заяви депутатът от "ДПС-Ново начало" Калин Стоянов

Това няма нищо общо с мирен протест, това са умишлени действия на подготвени групи от хора заяви народният представител от "ДПС-Ново начало" Калин Стоянов в публикация в социалната мрежа по повод на ескалацията на протеста срещу проектобюджета за 2026 г.

По думите му от няколко дни слушаме как "специалистите по всичко" от ПП-ДБ уверяват, че разполагали с информация за провокатори, чиято цел била да осуетят иначе мирния им протест. Целта според Стоянов е да застрашат живота и здравето на полицейските служители и жандармеристите от системата на Министерството на вътрешните работи. Видяхме вандалски прояви, палежи, изпотрошени автомобили, нанесени щети по имущество и вероятно ранени служители и протестиращи, отбелязва народният представител.

Той пише, че с интерес очаква същите тези "жълтопаветни експерти", които не спряха да внушават, че МВР и провокаторите били свързани с "ДПС-Ново начало", да обяснят как точно се вписват тези сцени на насилие, едни срещу други, в тяхната версия.

Според депутата истината е очевидна. "На уж мирния протест ПП-ДБ в комбина с хора около президента Радев си внедриха групи от провокатори, чиито действия подпалиха столицата", заявява народният представител. Надявам се, че Денков е доволен от радикализирането на протеста, за което лично той апелираше, пише Стоянов. В типичния за тях стил, вместо да поемат отговорност, лидерите на ПП-ДБ вече искат оставки и прехвърлят вина върху всички други, а Радев жадува за предсрочни избори, допълва той.

Според него сценарият от тази вечер силно напомня на случилото се преди две години по време на протестите срещу ръководството на Българския футболен съюз. Тогава приближени до президента Радев от Пловдив организираха сходна провокация, бяха използвани футболни агитки от местни пловдивски клубове, а за съжаление и няколко полицейски началници и служители от пловдивската полиция, които изпълняваха нарежданията на тези среди, пише народният представител.

Сегашната тактика изглежда като повторение на вече познатия модел - съзнателно създаване на хаос и напрежение, прехвърляне на вина и опити да се подкопае доверието в институциите на реда.

Калин Стоянов изразява пълна подкрепа за служителите на МВР, които според него за пореден път с риск за живота си изпълняват своя дълг.