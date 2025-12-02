Ако е имало провокация, то тя е срещу търпението на българския народ, заяви лидерът на МЕЧ Радостин Василев

"София гори! България протестира! Полицията пази с неохота централите на Ново Начало и на ГЕРБ от справедливия гняв на хората. Все пак не ги опазиха", написа във Фейсбук лидерът на МЕЧ Радостин Василев. Мутрите откраднаха 30 години на българите и това, което се случва е очаквано и не е изненадващо, смята той. Ако е имало провокация, то тя е срещу търпението на българския народ, отбелязва Василев.

Единственият изход е оставка на правителството, отказ от еврозоната, незабавни избори и мнозинство срещу ГЕРБ и "ДПС-Ново Начало", заявява лидерът на МЕЧ. Мафията не се сваля с усмивки и целувки, допълва той.