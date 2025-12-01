Вече няма хора пред централата на "ДПС - Ново начало". Полицаите изтласкаха няколко групи, които хвърляха бомбички и предмети в различни посоки.

Репортер на БТА видя, че има запалени контейнери на бул. "Янко Сакъзов" в близост до парк „Заимов“, при средата на трамвайните релси, а на място имаше пожарен автомобил и полиция, която изтласква малки групи от протестиращи.

По-рано събрали се пред централата на "ДПС - Ново начало" хвърляха пластмасови и стъклени бутилки, бомбички, камъни и други предмети по сградата на централата на "ДПС-Ново начало" в София и по полицаите, които я охраняват. На улицата горяха кофи и други предмети.