Подробно търсене

Вече няма хора пред централата на "ДПС - Ново начало"

Йоана Христова, Костантин Костов
София,  
01.12.2025 23:45
 (БТА)

Вече няма хора пред централата на "ДПС - Ново начало". Полицаите изтласкаха няколко групи, които хвърляха бомбички и предмети в различни посоки.

Репортер на БТА видя, че има запалени контейнери на бул. "Янко Сакъзов" в близост до парк „Заимов“, при средата на трамвайните релси, а на място имаше пожарен автомобил и полиция, която изтласква малки групи от протестиращи.

По-рано събрали се пред централата на "ДПС - Ново начало" хвърляха пластмасови и стъклени бутилки, бомбички, камъни и други предмети по сградата на централата на "ДПС-Ново начало" в София и по полицаите, които я охраняват. На улицата горяха кофи и други предмети.

/БИ/

Свързани новини

02.12.2025 01:52

Движението в района на парламента е възстановено

Движението на автомобили в района на парламента е възстановено. Продължава да има полицейско присъствие. Пред Народното събрание до след един часа след полунощ имаше събрали се хора. На няколко пъти полицейски бусове и коли опитаха да преминат по

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 02:57 на 02.12.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация