Първите бебета в Косово за 2026 г. са момчета тризнаци

Магдалена Димитрова
Снимка: AP Photo/Charlie Riedel, File. Изображението е илюстративно.
Прищина,  
01.01.2026 13:02
 (БТА)

Първите бебета в Косово за 2026 г. са момчета тризнаци, съобщи вестник "Коха диторе".

Раждането им е осъществено в гинекологичната клиника на Косовския университетски клиничен център (QKUK) в Прищина в първите часове на годината. Родилката, която стана майка за първи път, и бебетата са в добро и стабилно състояние.

Косовският премиер Албин Курти, заедно с министъра на здравеопазването в оставка Арбен Витиа и ръководството на болничния център, посети гинекологичната клиника и отправи поздравления към майката.

По думите на Курти първото раждане за годината е много специално, както защото е първо, така и заради идването на бял свят на тризнаци, и заяви, че то е радост за всички в Косово в началото на 2026 г.

/МИД/

