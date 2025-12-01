Хвърлят бутилки и бомбички пред централата на "ДПС-Ново начало" в София, по-рано от "Продължаваме промяната" предупредиха: Агитките дойдоха

Събрали се пред централата на ДПС хвърлят пластмасови и стъклени бутилки, бомбички, камъни и други предмети по сградата на централата на "ДПС-Ново начало" в София и по полицаите, които я охраняват. На улицата горят кофи и други предмети.

В публикация в социалните мрежи по-рано от "Продължаваме Промяната" предупредиха: "Агитките дойдоха пред централата на ДПС. Пазете се! Избягвайте бул. "Васил Левски", където няма ток".

След като започна хвърлянето на предметите и по тях, полицаите изтласкаха събралите се към булеварда пред централата.

Полицейското присъствие около централата на партията се засилва.

На място пристигнаха и линейки.

По-рано шествие на протестиращи в София стигна до централата на "ДПС-Ново Начало" преди да продължи към тази на ГЕРБ.

Преди това множество граждани се събраха в т.нар. Триъгълник на властта за протеста срещу бюджета за 2026 г., те скандираха "оставка".

Миналата седмица отново имаше протест срещу приемането на бюджета за 2026 г., който изпълни площада между сградите на Народното събрание, Министерския съвет и президентството. На следваща сутрин председателят на ГЕРБ Бойко Борисов съобщи, че е казал на премиера и министъра на финансите да изтеглят бюджета. По-късно премиерът Росен Желязков заяви, че ще бъде направен опит за възстановяване на диалога със синдикати и работодатели, а в петък министърът на финансите Теменужка Петкова заяви, че предстои нова среща със социалните партньори.

В петък Бойко Борисов начерта три варианта за бъдещето на бюджета. След като бюджетът не беше изтеглен, се стигна до спор в кулоарите на парламента между Бойко Борисов, председателят на „Продължаваме Промяната“ Асен Василев и съпредседателят на „Да, България“ Ивайло Мирчев, а Асен Василев заяви, че ще има нов протест.

По-рано днес Столичната дирекция на вътрешните работи съобщи, че преди, по време и след провеждането на протеста тази вечер в центъра на София полицейските служители ще следят за опазването на обществения ред и недопускането на инциденти на територията на града.