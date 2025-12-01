Протестиращи срещу бюджета за 2026 г. стигнаха до централата на ГЕРБ в София

Протестиращи срещу бюджета за 2026 г. стигнаха до централата на ГЕРБ на пл. "България" в София. В района има полицейско присъствие. Движението на автомобили е затруднено, а на трамваите спряно.

По време на шествието полицаи спираха движението по улиците, за да може протестиращите да преминат.

По-рано шествието тръгна от Народното събрание и стигна до централата на "ДПС-Ново начало", а после се насочи към централата на ГЕРБ.

По време на шествието гражданите скандираха "Шиши вън" и пяха: "когато падне Пеевски, не искам аз да съм отдолу, за да не падне върху мен".

Протестиращите се обърнаха към хората по улиците с призиви да се включват в шествието, като скандираха "идвайте".

По-рано множество граждани се събраха в т.нар. Триъгълник на властта за протеста срещу бюджета за 2026 г., те скандираха "оставка".

Миналата седмица отново имаше протест срещу приемането на бюджета за 2026 г., който изпълни площада между сградите на Народното събрание, Министерския съвет и президентството. На следваща сутрин председателят на ГЕРБ Бойко Борисов съобщи, че е казал на премиера и министъра на финансите да изтеглят бюджета. По-късно премиерът Росен Желязков заяви, че ще бъде направен опит за възстановяване на диалога със синдикати и работодатели, а в петък министърът на финансите Теменужка Петкова заяви, че предстои нова среща със социалните партньори.

В петък Бойко Борисов начерта три варианта за бъдещето на бюджета. След като бюджетът не беше изтеглен, се стигна до спор в кулоарите на парламента между Бойко Борисов, председателят на „Продължаваме Промяната“ Асен Василев и съпредседателят на „Да, България“ Ивайло Мирчев, а Асен Василев заяви, че ще има нов протест.

По-рано днес Столичната дирекция на вътрешните работи съобщи, че преди, по време и след провеждането на протеста тази вечер в центъра на София полицейските служители ще следят за опазването на обществения ред и недопускането на инциденти на територията на града.