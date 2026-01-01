Подробно търсене

Премиерът в оставка Росен Желязков поздрави Кипър за началото на председателството на Съвета на ЕС

Николай Трифонов
Премиерът в оставка Росен Желязков поздрави Кипър за началото на председателството на Съвета на ЕС
Премиерът в оставка Росен Желязков поздрави Кипър за началото на председателството на Съвета на ЕС
На снимката: министър-председателят в оставка Росен Желязков. Снимка: Минко Чернев/БТА, архив
София,  
01.01.2026 13:19
 (БТА)

Премиерът в оставка Росен Желязков поздрави Кипър по повод началото на председателството на Съвета на Европейския съюз (ЕС).

Уверен съм, че под вашето ръководство Европа ще продължи да развива своята автономност, отвореност и устойчивост. Очаквам с нетърпение засиления диалог и устойчивия напредък, написа Росен Желязков в Екс.

Кипър поема от днес за втори път шестмесечното председателство на Съвета на ЕС с намерение да съдейства за промени, насочени към европейска самостоятелност и под мотото "Открити към света". Кипър пое за първи път председателството на Съвета на ЕС през 2012 г. - осем години след като се присъедини към Общността. Четири години по-късно страната се присъедини към еврозоната. Кипър е една от малкото европейски страни извън НАТО и Шенген.

/НН/

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 14:10 на 01.01.2026 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация