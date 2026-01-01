Светът посрещна 2026 година

От Сидни до Ню Йорк многохилядни множества посрещнаха новата 2026 година със зрелищни фойерверки и светлинни представления. Хората от цял свят се сбогуваха с предизвикателна 2025 г. и изразиха надежди за бъдещето, предадоха Ройтерс и Асошиейтед прес.

Полунощ настъпи първо на островите, разположени най-близо до международната линия за смяна на датите в Тихия океан.

В Сидни 2026 г. започна с традиционен грандиозен фойерверк. Тази година той се проведе под засилено полицейско присъствие, седмици след като въоръжени мъже убиха 15 души на еврейско събитие в града. Организаторите почетоха паметта на жертвите с минута мълчание в 23:00 часа местно време, като мостът Харбър Бридж беше осветен в бяло, а менора - символ на юдаизма - беше проектирана върху неговите пилони.

Индонезия проведе по-скромни празненствата в знак на солидарност с общностите, опустошени от наводнения и свлачища в части от Суматра преди месец, които отнеха живота на над 1100 души. Фойерверките на туристическия остров Бали бяха заменени с традиционни танци.

В Сеул хиляди се събраха пред павилиона „Босингак“, където бронзова камбана удари 33 пъти в полунощ – традиция, вкоренена в будистките вярвания, символизираща 33-те небеса. Вярва се, че звънтенето на камбаните прогонва нещастието и привлича мира и просперитета през следващата година.

Час по-късно се проведоха тържества и изпълнения на барабани на Великата китайска стена в близост до Пекин. Участниците носеха шапки и развяваха транспаранти с надпис „2026“ и символа на кон. Февруари ще отбележи настъпването на Годината на коня по азиатския лунен календар.

В Хонконг ежегодните новогодишни фойерверки бяха отменени след пожара в жилищен комплекс през ноември, който отне живота на 161 души. Вместо това, светлинно шоу с тема „Нови надежди, ново начало“ преобрази фасадите в центъра на града.

А в Газа палестинците заявиха, че се надяват новата година да сложи край на конфликта между Израел и екстремисткото движение „Хамас“.

В заснежените Киев и Москва както украинци, така и руснаци посрещнаха Новата година, изразявайки надежди за мир след близо четири години конфликт, отбелязва Ройтерс.

Атина посрещна новата година тихо. Столичният кмет заяви, че са използвани безшумни, екологични фойерверки, посочвайки като причина за решението стреса за домашните любимци, уличните животни и някои хора.

В Рим папа Лъв Четиринадесети завърши годината с апел Вечният град да приветства чужденците и намиращите се под заплаха. Фойерверки избухнаха над европейските забележителности - от Колизеума в Рим до Лондонското око.

На плажа Копакабана в Рио де Жанейро местните посрещнаха Нова година с парти, изпълнено с музика и фойерверки. Организаторите се надяваха да надминат световния си рекорд на Гинес от 2024 г. за най-голямото новогодишно тържество.

На „Таймс Скуеър“ в Ню Йорк 2026 г. беше посрещната с фойерверки и конфети при минусови температури, когато кметът Ерик Адамс натисна специален бутон, за да сигнализира за спускането на новогодишната топка, украсена с над 5000 кристала. Мигове след падането си тя се издигна отново, блестяща в червено, бяло и синьо, за да отбележи предстоящия 250-годишен юбилей на САЩ. На няколко километра от там, в изведена от експлоатация станция на метрото, Зохран Мамдани положи клетва като кмет по време на частно събитие малко след полунощ.