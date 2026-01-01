Лудогорец пожела на своите привърженици сплотеност и силен дух, който да води отбора към нови върхове

От шампиона Лудогорец пожелаха сплотеност и силен дух на своите привърженици, който да води отбора към нови върхове.

"Честита Нова 2026 година! Нека тя ни донесе още победи, незабравими емоции и много поводи за гордост. Пожелаваме си здраве, сплотеност и силен дух, който да ни води към нови върхове. Да бъде година, изпълнена с радост, успехи и зелени триумфи!", написаха шампионите на страницата си във Фейсбук.