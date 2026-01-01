Подробно търсене

Йоханес Клаебо спечели преследването на 20 км и води убедително в надпреварата за "Тур дьо ски"

Мирослав Димитров
Gian Ehrenzeller/Keystone via AP
Тоблах,  
01.01.2026 13:22
 (БТА)

Петкратният олимпийски шампион Йоханес Клаебо спечели преследването за мъже от престижната верига по ски-бягане "Тур дьо Ски" в Тоблах, Италия.

Норвежецът завърши 20-километровата дистанция класически стил с време 46:01.7 минути и завоюва 103-ата си победа за Световната купа.

Втори остана друг представител на Норвегия - Матис Стенсхаген, с изоставане от 51.1 секунди зад победителя. 

Шведът Едвин Ангер допълни подиума на 59.8 секунди след Клаебо. Четвърти е италианецът Федерико Пелегрино, който завърши със същото време на Ангер.

Българинът Симеон Деянов също взе участие в състезанието и остана на 83-о място, на 8:57.9 минути от победителя Клаебо.

В класирането в "Тур дьо ски" след четири от общо шест състезания води Клаебо с време от 1:19:31 часа. Втори на 51 секунди зад него е Матис Стенсхаген, а трети на 1 минута е Едвин Ангер. 

Клаебо е лидер и в генералното класиране за Световната купа с 907 точки, пред Амундсен със 706 и Матис Стенсхаген (Норвегия) с 561.

