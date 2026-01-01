Три бебета са се родили в новогодишната нощ в Стара Загора, в Казанлък няма новородено през 2026 г.

Три бебета са се родили в новогодишната нощ в Стара Загора, съобщиха от местните здравни заведения. Две от децата са момчета, родени в Клиниката по акушерство и гинекология на Университетската многопрофилна болница за активно лечение „Проф. д-р Стоян Киркович“, а третото е момиче, което е проплакало в болница „Ниамед“.

Общо 1254 бебета са се родили през изминалата година в държавната университетска болница „Стоян Киркович“ в Стара Загора. Броят им е с близо 50 по-малко спрямо данните от клиниката за 2024 г.

В Отделението по акушерство и гинекология на казанлъшката Многопрофилна болница за активно лечение (МБАЛ) „Д-р Христо Стамболски“ все още са в очакване на раждането на първото бебе за 2026 г. Последното дете, родено през 2025 г., е момиче, на 30 декември. Името ѝ е Калинка и тежи 2070 грама.

През изминалата година в казанлъшката болница са родени 339 бебета – 197 момчета и 142 момичета. Сред тях са две двойки близнаци. МБАЛ „Д-р Христо Стамболски“ обслужва общините Казанлък, Гурково, Николаево, Мъглиж и Павел баня.