Протестът пред Народното събрание продължава. Протестиращите скандират "оставка" и "пазите престъпници".

В района има засилено полицейско присъствие, а полицаи с щитове са застанали на булеварда пред парламента. Бусове с жандармерия и линейка бяха пропуснати да минат през протестиращите.

Полицаи се опитват да разпръснат останалите демонстранти, като събориха няколко от тях на земята и изглежда, че ги задържат.

По-рано множество граждани се събраха в т.нар. Триъгълник на властта за протеста срещу бюджета за 2026 г., те скандираха "оставка". Те тръгнаха на шествие до централа на ДПС - Ново начало и ГЕРБ.



Над 10 души са задържани на протеста в центъра на София по данни на СДВР. Осем линейки са изпратени на терен и още три са в готовност да реагират, има няколко пострадали, съобщиха от Центъра за спешна медицинска помощ.

Миналата седмица отново имаше протест срещу приемането на бюджета за 2026 г., който изпълни площада между сградите на Народното събрание, Министерския съвет и президентството. На следваща сутрин председателят на ГЕРБ Бойко Борисов съобщи, че е казал на премиера и министъра на финансите да изтеглят бюджета. По-късно премиерът Росен Желязков заяви, че ще бъде направен опит за възстановяване на диалога със синдикати и работодатели, а в петък министърът на финансите Теменужка Петкова заяви, че предстои нова среща със социалните партньори.