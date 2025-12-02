Подробно търсене

Протестът пред Народното събрание продължава

Николай Трифонов
Протестът пред Народното събрание продължава
Протестът пред Народното събрание продължава
БТА, София (1 декември 2025) Протест срещу преработването на Бюджет 2026, организиран от „Продължаваме промяната - Демократична България", се провежда пред Народното събрание.Снимка: Милена Стойкова/БТА (ПБ)
София,  
02.12.2025 00:44
 (БТА)

Протестът пред Народното събрание продължава. Протестиращите скандират "оставка" и "пазите престъпници".

В района има засилено полицейско присъствие, а полицаи с щитове са застанали на булеварда пред парламента. Бусове с жандармерия и линейка бяха пропуснати да минат през протестиращите.

Полицаи се опитват да разпръснат останалите демонстранти, като събориха няколко от тях на земята и изглежда, че ги задържат.

По-рано множество граждани се събраха в т.нар. Триъгълник на властта за протеста срещу бюджета за 2026 г., те скандираха "оставка". Те тръгнаха на шествие до централа на ДПС - Ново начало и ГЕРБ.  

Над 10 души са задържани на протеста в центъра на София по данни на СДВР. Осем линейки са изпратени на терен и още три са в готовност да реагират, има няколко пострадали, съобщиха от Центъра за спешна медицинска помощ.

Миналата седмица отново имаше протест срещу приемането на бюджета за 2026 г., който изпълни площада между сградите на Народното събрание, Министерския съвет и президентството. На следваща сутрин председателят на ГЕРБ Бойко Борисов съобщи, че е казал на премиера и министъра на финансите да изтеглят бюджета. По-късно премиерът Росен Желязков заяви, че ще бъде направен опит за възстановяване на диалога със синдикати и работодатели, а в петък министърът на финансите Теменужка Петкова заяви, че предстои нова среща със социалните партньори.

 

/ЕП/

В допълнение

Избиране на снимки

Моля потвърдете избраните снимки. Това действие не е свързано с плащане. Ако продължите, избраните снимки ще бъдат извадени от баланса на вашите активни абонаментни пакети.

Изтегляне на снимки

Моля потвърдете изтеглянето на избраните снимката/ите

Свързани новини

02.12.2025 01:52

Движението в района на парламента е възстановено

Движението на автомобили в района на парламента е възстановено. Продължава да има полицейско присъствие. Пред Народното събрание до след един часа след полунощ имаше събрали се хора. На няколко пъти полицейски бусове и коли опитаха да преминат по
02.12.2025 01:07

България се вдигна, написа във Фейсбук депутатът от "Продължаваме промяната-Демократична България" Андрей Цеков

България се вдигна, написа във Фейсбук депутатът от "Продължаваме промяната-Демократична България" Андрей Цеков. В поста си той публикува и снимка на група младежи, за които пише - "Виждате ли ги хубаво? Това са малка част от провокаторите, вклинили
02.12.2025 00:54

В нощта на протеста лидерът на "Възраждане" Костадин Костадинов публикува във Фейсбук куплет от поемата "Септември" на Гео Милев

Лидерът на "Възраждане" Костадин Костадинов публикува куплет от поемата "Септември" на Гео Милев в профила си във Фейсбук в нощта на протеста срещу проектобюджета за 2026 г. "Нощта ражда из мъртва утроба вековната злоба на роба:своя пурпурен гняв -

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 02:57 на 02.12.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация