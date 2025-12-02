Подробно търсене

България се вдигна, написа във Фейсбук депутатът от "Продължаваме промяната-Демократична България" Андрей Цеков

Нелли Желева
Снимка: Красимир Николов/БТА , архив
София,  
02.12.2025 01:07
 (БТА)

В поста си той публикува и снимка на група младежи, за които пише - "Виждате ли ги хубаво? Това са малка част от провокаторите, вклинили се в протеста по време на шествието. В тъмнината на удобно изключеното улично осветление по целия булевард край Софийския университет, около който нямаше жив полицай, се посочва в публикацията на Цеков. По думите на депутата е имало групички от по 15-20 младежи на възраст между 15 и 20 години - облечени по калъп с черни анцузи, еднакви черни ветровки и маски, странящи и невписващи се в мирното шествие. "С наближаването на централата на ДПС се втурнаха напред и започнаха да мятат бомби. Лично изтръгнах от ръцете на една такава група огромна винкелова рамка и ги разпръснахме заедно с други от протестиращите. А родната “милиция” зорко спеше под крилото на любимия пудел на Новото начало", се казва още в поста.

"Но целият ви евтин театър не подменя истината, господа ДС-та, тикви и прасета! България не е ваша! България се вдигна! България ви посочи изхода на историята! Вървете си с мир! Оставка!!! Веднага!!!", завършва публикацията си Цеков.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/ЛРМ/

Свързани новини

02.12.2025 00:44

Протестът пред Народното събрание продължава

Протесът пред Народното събрание продължава. Протестиращите скандират "оставка" и "пазите престъпници". В района има засилено полицейско присъствие. Полицаи с щитове са застанали на булеварда пред парламента. Бусове с жандармерия и линейка бяха
01.12.2025 23:25

Хора с покрити лица хвърляха бутилки по полицията и събаряха контейнери по бул. "Ал. Дондуков"

Полицаи от двете страни на бул. "Ал Дондуков" тръгнаха към протестиращите, които се разбяха в училице успоредно на донкуков, а след това булеварда се изпразни от протестиращи. По-рано полицаи блокираха бул. "Дондуков", а протестиращи хвърляха

Към 02:56 на 02.12.2025 Новините от днес

