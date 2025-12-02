България се вдигна, написа във Фейсбук депутатът от "Продължаваме промяната-Демократична България" Андрей Цеков.

В поста си той публикува и снимка на група младежи, за които пише - "Виждате ли ги хубаво? Това са малка част от провокаторите, вклинили се в протеста по време на шествието. В тъмнината на удобно изключеното улично осветление по целия булевард край Софийския университет, около който нямаше жив полицай, се посочва в публикацията на Цеков. По думите на депутата е имало групички от по 15-20 младежи на възраст между 15 и 20 години - облечени по калъп с черни анцузи, еднакви черни ветровки и маски, странящи и невписващи се в мирното шествие. "С наближаването на централата на ДПС се втурнаха напред и започнаха да мятат бомби. Лично изтръгнах от ръцете на една такава група огромна винкелова рамка и ги разпръснахме заедно с други от протестиращите. А родната “милиция” зорко спеше под крилото на любимия пудел на Новото начало", се казва още в поста.

"Но целият ви евтин театър не подменя истината, господа ДС-та, тикви и прасета! България не е ваша! България се вдигна! България ви посочи изхода на историята! Вървете си с мир! Оставка!!! Веднага!!!", завършва публикацията си Цеков.



















