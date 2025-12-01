site.btaОБНОВЕНА Хора с покрити лица хвърляха бутилки по полицията и събаряха контейнери по бул. "Ал. Дондуков"
Хора с покрити лица хвърляха бутилки по полицията и събаряха контейнери по бул. "Ал. Дондуков" в София. Част от тях чупиха и различни предмети.
Хората, дърпащи контейнерите също бяха с покрити лица. Чуха се гърмежи от пиратки или бомбички и бяха запалени димки.
Демонстрантите скандираха "оставка", хвърлиха и пътен знак по полицаите, но той не достигна до тях.
Полицаите тръгнаха към тях от двете страни на булеварда. Те обаче успяха да се разбягат в улиците, успоредно на "Ал Дондуков", в обратна посока на полицаите, докато крещяха "бягайте".
Нанесени са щети по сградата на централата на "ДПС- Ново начало" на ул. "Врабча". Има счупени стъкла и съборени кофи за боклук. Щети има и по офис на ГЕРБ на бул. "Ал. Дондуков".
