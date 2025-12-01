Подробно търсене

ОБНОВЕНА Хора с покрити лица хвърляха бутилки по полицията и събаряха контейнери по бул. "Ал. Дондуков"

Йоана Христова, Николай Трифонов
София,  
01.12.2025 23:25 | ОБНОВЕНА 02.12.2025 00:44
 (БТА)

Хора с покрити лица хвърляха бутилки по полицията и събаряха контейнери по бул. "Ал. Дондуков" в София. Част от тях чупиха и различни предмети. 

Хората, дърпащи контейнерите също бяха с покрити лица. Чуха се гърмежи от пиратки или бомбички и бяха запалени димки.

Демонстрантите скандираха "оставка", хвърлиха и пътен знак по полицаите, но той не достигна до тях. 

Полицаите тръгнаха към тях от двете страни на булеварда. Те обаче успяха да се разбягат в улиците, успоредно на "Ал Дондуков", в обратна посока на полицаите, докато крещяха "бягайте". 

Нанесени са щети по сградата на централата на "ДПС- Ново начало" на ул. "Врабча". Има счупени стъкла и съборени кофи за боклук. Щети има и по офис на ГЕРБ на бул. "Ал. Дондуков". 

 

/БИ/

Свързани новини

02.12.2025 01:07

България се вдигна, написа във Фейсбук депутатът от "Продължаваме промяната-Демократична България" Андрей Цеков

България се вдигна, написа във Фейсбук депутатът от "Продължаваме промяната-Демократична България" Андрей Цеков. В поста си той публикува и снимка на група младежи, за които пише - "Виждате ли ги хубаво? Това са малка част от провокаторите, вклинили

