Протестиращи се събраха пред сградата на общинската администрация в Петрич, протестът приключи към 21:00 часа

site.btaПротестиращи се събраха пред сградата на общинската администрация в Петрич, протестът приключи към 21:00 часа
Протестиращи се събраха тази вечер пред сградата на Община Петрич. От администрацията поясниха за БТА, че е внесено уведомление за провеждането на мирен протест. Скандиранията бяха за оставка на правителството. Протестиращите носеха плакати: „Не крадете бъдещето на децата". От Сдружение "Заедно за община Петрич" посочиха, че със своята позиция протестиращите показват, че България и Петрич принадлежат на хората.
"Най-накрая и в Петрич се случи протест. Благодаря ви, че сте тук. Тук сме, за да поискаме оставката на правителството. Искаме нашите деца да живеят в България, да учат тук, да работят тук. Да живее България!", заявиха протестиращи.
Стоян Димитров, част от протестиращите също коментира, че хората не искат управлението на това правителството. "Петрич е жив и буден", добави още той.
Протестът в Петрич започна малко след 18:00 часа и приключи преди минути.
/ТНП/
