Подробно търсене

Протестиращи се събраха пред сградата на общинската администрация в Петрич, протестът приключи към 21:00 часа

Кореспондент на БТА в Петрич Деница Кючукова
Протестиращи се събраха пред сградата на общинската администрация в Петрич, протестът приключи към 21:00 часа
Протестиращи се събраха пред сградата на общинската администрация в Петрич, протестът приключи към 21:00 часа
БТА; Протестиращи се събраха пред сградата на общинска администрация-Петрич (10 декември 2025); Снимка: Кореспондент на БТА в Петрич Деница Кючукова
Петрич,  
10.12.2025 21:07
 (БТА)

Протестиращи се събраха тази вечер пред сградата на Община Петрич. От администрацията поясниха за БТА, че е внесено уведомление за провеждането на мирен протест. Скандиранията бяха за оставка на правителството. Протестиращите носеха плакати: „Не крадете бъдещето на децата". От Сдружение "Заедно за община Петрич" посочиха, че със своята позиция протестиращите показват, че България и Петрич принадлежат на хората. 

"Най-накрая и в Петрич се случи протест. Благодаря ви, че сте тук. Тук сме, за да поискаме оставката на правителството. Искаме нашите деца да живеят в България, да учат тук, да работят тук. Да живее България!", заявиха протестиращи. 

Стоян Димитров, част от протестиращите също коментира, че хората не искат управлението на това правителството. "Петрич е жив и буден", добави още той.

Протестът в Петрич започна малко след 18:00 часа и приключи преди минути. 

/ТНП/

В допълнение

Избиране на снимки

Моля потвърдете избраните снимки. Това действие не е свързано с плащане. Ако продължите, избраните снимки ще бъдат извадени от баланса на вашите активни абонаментни пакети.

Изтегляне на снимки

Моля потвърдете изтеглянето на избраните снимката/ите

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 21:21 на 10.12.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация