Български младежи във Виена подкрепиха демонстрациите в страната

Тази вечер и в австрийската столица младежи, организирани чрез социалните мрежи, се събраха край Виенската държавна опера, за да изразят „ясно и недвусмислено позицията на българите зад граница срещу корупцията, липсата на прозрачност и отсъствието на ефективни реформи в държавното управление“, се казва в призива към българите в Австрия, отправен от организаторите на проявата.

„Събитието има за задача да покаже, че българската диаспора остава активна, отговорна и солидарна с гражданското общество в страната“.

Отзовалите се на призива близо сто човека, главно млади представители на българската общност, носеха лозунги и послания, изразяващи гражданската им позиция срещу корупцията и за реформи в управлението, както и желанието им да се върнат в България след завършване на образованието си. Наредени в кръг, те издигнаха посланията си, написани на български език, които останаха неразбрани за многобройните туристи наоколо, дошли да посетят предколедна Виена.